Springe

Eingeführt wurden, unter anderem, neue Lehrgänge in der Erwachsenenbildung, berichtet Geschäftsführerin Iris Wolf-Bormann. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung der Europäischen Union, die vorsieht, dass nur mehr natürliche Kältemittel wie Propan oder CO2 für Klimaanlagen genutzt werden dürfen. Um Betriebe in diesen Fertigkeiten zu schulen, plant die Kältefachschule, eine eigene Anlage mit Kälteanlagen mit diesen natürlichen Kühlmitteln zu bauen. Und hat dazu Ausbildungsbetriebe um die Unterstützung ihrer Azubis gebeten – die beim Bau idealerweise selbst noch etwas lernen würden.

„Wir haben Ausbildungsbetriebe im Umland von Springe gefragt, ob sie uns beim Bau der Lehranlagen durch das zur Verfügung stellen von Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr unterstützen könnten“, sagt die Geschäftsführerin. Die Resonanz sei für das Team überwältigend gewesen, „damit hätten wir nicht gerechnet“. Und dann wieder doch: Denn die Branche sei „wie eine Familie“.

Zahl der Azubis steigt

Die Kältebranche ist laut Erhebungen des Heinz-Piest-Instituts eines der wenigen Gewerke, das noch steigende Ausbildungszahlen hat. Und wenn mehr ausgebildet wird, heißt das für die Kältefachschule, dass es einen größeren Platzbedarf gibt. Aber Facharbeiter sind dennoch sehr gefragt. Die Gründe: „Unser Handwerk ist relativ jung – und nun setzen die altersbedingten Abgänge ein.“ Aber auch die Branche wächst so rasant, dass der neue Nachwuchs einfach nicht genug ist. „Im Bereich Kälte- und Klimatechnik ist in den letzten 15 Jahren die Zahl der Anwendungen rasant gestiegen“, sagt Wolf-Bormann. Und zählt auf: Krankenhäuser, technische Produktion, Serverräume, Chemie, Lebensmittelbranche, sie alle seien mittlerweile auf die Expertise von Kälte- und Klimatechnikern angewiesen. „Wenn etwa Octapharma erweitert, dann betrifft das auch uns.“

Wo es eine Nachfrage gibt, da gibt es auch Menschen, die sich zu Experten ausbilden lassen möchten. Das geht an der Kältefachschule in Springe, unter anderem kann am Deister die Meisterausbildung gemacht werden, aber auch Fortbildungen und Umschulungen werden in der Kältefachschule angeboten. Und die Nachfrage wächst.

Bauantrag gestellt

Auch deshalb baut die Kältefachschule die Gebäudeinfrastruktur aus. „Der Bauantrag für die Erweiterung des Speisebereiches vom Hotel liegt mittlerweile bei der Stadt und ist in Bearbeitung“, sagt die Geschäftsführerin. Wenn alles gut läuft, soll noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden – spätestens aber im Frühjahr 2020. Für die neuen Flächen sei der Bebauungsplan noch nicht geändert worden – das betreffe das geplante Haus 3. Wolf-Bormann: „Das hat unterschiedliche Gründe, die wir auch nachvollziehen können. Ich hoffe aber, dass das noch in diesem Jahr beschlossen wird.“

Von Ralf T. Mischer