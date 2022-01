Altenhagen I

Was lange währt, wird endlich gut. In Altenhagen I gilt das zumindest für die Dauerärgerthemen des vorigen Jahres: die Ampel an der B-217-Kreuzung und Sprinti. Es gibt aber noch andere Dinge im Ort, die sich ziehen.

Mit dem Start des Rufbusangebots Sprinti Anfang Juni hatte der Großraumverkehr Hannover (GVH) die Buslinie zwischen Altenhagen und Springe bis auf die Schülerbeförderung eingestellt. Die Folge: Pendler verpassten ihre Züge in Springe, weil Sprinti nicht zu festen Zeiten fährt und geringe Kapazitäten hat. Monatelang protestierten die Altenhägener – mit Erfolg.

„Wie man Menschen so hängen lassen kann ...“

Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Januar verkehrt der Bus zumindest am frühen Morgen wieder, „seitdem kriege ich keine Anrufe mehr, das Problem scheint gelöst zu sein“, sagt Ortsbürgermeisterin Kai Dettmer, „aber wie man Menschen ein halbes Jahr lang so hängen lassen kann …“

Den Kopf schütteln kann sie auch nur beim Thema Ampel: Die Lichtzeichen an der B 217 hatte ein Sturm im Februar 2020 vom Mast geweht – erst seit Sommer 2021 funktioniert die Anlage wieder. „Und das an einer Bundesstraße“, sagt Dettmer.

Eine Weile wird es wohl auch noch dauern, bis die Zukunft des Waldbads geklärt ist. Derzeit wird ein Planungsbüro gesucht, das ein Sanierungskonzept für das in die Jahre gekommene Bad erstellt, „um die Voraussetzung für eine Förderung zu schaffen“.

Personalmangel kein Argument

Aus Dettmers Sicht hätte das alles schneller gehen können. Das Bäderkonzept, das 2020 erstellt wurde, habe „die Stadt vermasselt“, die Machbarkeitsstudie für Altenhagen wurde erst im vorigen Sommer fertig. Der Personalmangel im Rathaus ist für Dettmer „kein Argument. Die Probleme sind schon lange bekannt“.

Immerhin: Das Bad kann trotz der Mängel auch in diesem Jahr mit einer Sondererlaubnis öffnen: „Das ist ein wichtiges Signal für die Ehrenamtlichen, aber auch für mögliche Sponsoren“, sagt Dettmer: „Jetzt gibt es eine Perspektive für den Waldbad-Verein.“

Auch der Bau des neuen Feuerwehrhauses zieht sich seit Jahren. In diesem Frühjahr soll der Bauantrag gestellt werden: „Ich hinterfrage das nicht mehr“, sagt die Ortsbürgermeisterin. „Ich gehe davon aus, dass es bald gebaut wird und die Freiwilligen dann wieder mehr Spaß an ihrer wichtigen Arbeit haben.“

Seit dem vorigen Jahr können sie einen zusätzlichen Umkleideraum unterhalb der Krippe nutzen – „aber auch das hat so lange gedauert“. Passiert ist im vorigen Jahr einiges in Sachen Starkregenschutz, besonders im Bereich Hohbrink. Was noch fehlt, seien die Barrieren, die Wasser, das vom Feld oberhalb des Kindergartens herabläuft, in Richtung Regenrückhaltebecken lenken soll.

Maßnahmen noch nicht getestet

Ob die bisherigen Maßnahmen etwas bringen, wissen die Altenhägener nicht. „Wir hatten seitdem noch keinen Starkregen“, sagt Dettmer – bei dem Thema würde es ihr allerdings wenig ausmachen, wenn es etwas länger dauere, wie sie noch anfügt.

Von Jan-Erik Bertram