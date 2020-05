Springe

Wie groß, wie teuer – und überhaupt. Das Thema Rathausneubau bewegt die Politik. Denn vor dem Hintergrund wegbrechender Steuereinnahmen wegen der Corona-Folgen soll in den Augen einiger Ratsmitglieder jede einzelne Ausgabe auf den Prüfstand. Der parteilose Uwe Lampe etwa fordert, dass nur der Rathausneubau selbst angegangen wird. Alle anderen Projekte, wie etwa der Bau eines Bürgersaals oder die Sanierung des bestehenden Rathauses, sollen zurückgestellt werden. Aber braucht es überhaupt ein neues Rathaus angesichts Corona-Beschränkungen und der sich daraus ergebene Tatsache, dass viele Mitarbeiter nicht im Büro, sondern im Homeoffice sind?

Vize-Rathaus-Chef Clemens Gebauer erläutert, dass 30 Personen wegen der Corona-Krise derzeit von zu Hause arbeiten – von rund 300 Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Das heißt, rund zehn Prozent des Personals sind zu Hause.

Viele wollen gern zurück

Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, dass die Raumkapazitäten fürs Rathaus schrumpfen, stellt Bürgermeister Christian Springfeld klar. Im Gegenteil: „Viele Mitarbeiter kündigen bereits an, dass sie das Homeoffice gern beenden möchten“, sagt Springfeld. Gebauer stellt klar, dass bei der Verwaltung nicht nur jene Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, die gern möchten – in bestimmten Bereichen, die als systemrelevant gelten, müssen sie zu Hause bleiben. Als systemrelevant gelten all jene Stellen, die dringend erforderlich sind, damit die Verwaltung arbeiten kann. Etwa die Stadtkasse – oder der Bürgerservice. Damit die bei einem Virusausbruch nicht alle ausfallen, geht jeweils ein Teil der Belegschaft ins Homeoffice.

Springfeld sagt, dass das Neubauprojekt zum Rathaus ohnehin „sparsam geplant“ sei, etwaige Raum-Einsparungen durch Mitarbeiter im Homeoffice seien bereits eingeplant. „Sonst hätten die Büros auf die Fläche gar nicht gepasst“, sagt er. Zugleich stellt der Bürgermeister aber auch heraus, dass ein Arbeitsleben ganz ohne Präsenz-Büros ohnehin nicht vorstellbar sei. Viele Mitarbeiter berichteten zudem davon, dass sie die Erfahrung gemacht hätten, dass sie zu Hause weniger Ruhe hätten, als im Büro.

7,8 Millionen Euro Baukosten

Aktuellen Planungen zufolge soll der Neubau des Rathauses – Bauteil A – 7,8 Millionen Euro kosten. Weitere Baupläne, etwa der Bau eines Bürgersaals oder die Umnutzung der Remise, hätten keinen Einfluss auf die Infrastruktur der Verwaltungsgebäude. Anders sieht es mit dem Anbau ans Bestandsrathaus (rund 900 000 Euro) und der Sanierung des Bestandsrathauses (1,9 Millionen Euro) aus. Springfeld spricht sich dafür aus, dass alle von den Architekten vorgeschlagenen Bauteile entstehen sollen. Das würde mit rund 19 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Von Ralf T. Mischer