Kastanien im Mauerpark sind durch Bakterien und Kastanienminiermotte in Gefahr

Alvesrode/Springe

Ganz so schlimm, wie vor einigen Jahren befürchtet, steht es nicht um sie. Aber dennoch ist die Gefahr in der Kaiserallee und im Mauerpark groß, dass dort, wo jetzt altehrwürdige Kastanien stehen, künftig nichts mehr ist. Denn die Bäume sind alt und durch die Kastanienminiermotte geschwächt. Nachgepflanzte Jungbäume indes werden durch das Bakterium Pseudomonassyringae malträtiert. Deshalb testet das Forstamt nun widerstandsfähigere Kastanienarten.

Zuerst gibt Forstamtschef Christian Boele-Keimer eine gute Nachricht: „Die Kastanie hat gelernt, mit der Kastanienminiermotte zu leben.“ Heißt: Das Forstamt registriert keine Totalverluste bei den Bäumen, allerdings gehen alte Exemplare womöglich ein wenig schneller den Weg des Irdischen. Das wäre aber nicht so schlimm, wäre da nicht das Bakterium Pseudomonassyringae, das besonders den Jungpflanzen seit einigen Jahren das Leben schwer macht. „Wir pflanzen regelmäßig Kastanien nach, auch an der Kaiserallee. Aber einige Jungbäume sind den Bakterien zum Opfer gefallen.“

Um dem Bestand dauerhaft unter die Arme zu greifen, experimentiert das Forstamt jetzt mit neuen Kastanienarten. Statt der gängigen Weißen Rosskastanie werden auch die Rotblühende Rosskastanie gepflanzt. „Sie wird von der Motte nicht angegriffen“, weiß Boele-Keimer. Nun hoffen die Baumexperten, dass die rote Art auch resistenter gegen die Bakterien ist. „Wir experimentieren auch mit der Gelben Rosskastanie“, sagt der Forstamtleiter.

Die vermeintlich heimische Weiße Rosskastanie kommt ursprünglich vom Balkan und wurde nach Deutschland eingeführt. Auch die Rosskastanienminiermotte wurde erstmals auf dem Balkan nachgewiesen, seitdem breitet sich der Schädling in Westeuropa aus.

Um die Insekten in ihre Schranken zu weisen, wäre es wichtig, dass das heruntergefallene Laub, in dem die Larven der Tiere überwintern, entfernt und vernichtet werden. Boele-Keimer räumt ein, dass das Forstamt das nicht leisten könne. „Wir tun aber alles uns Mögliche, um den Kastanienbestand zu erhalten“, versichert er. Immerhin seien die Kastanien im Mauerpark und der Kaiserallee landschaftsprägend. Und das solle auch so bleiben.

Von Ralf T. Mischer