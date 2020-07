Katholische Christ-König-Gemeinde sucht Wege, die Arbeit von engagierten Gläubigen zu stärken

Springe

Der Einsatz von engagierten Gläubigen in der katholischen Christ-König-Gemeinde wird wachsen. Davon ist der Pastoralrat überzeugt. Angesichts des weniger werdenden pastoralen Personals werde es nicht ohne ein neues Miteinander von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gehen.

„Es muss darum gehen, dass wir uns als Kirche nicht nur uns selbst genügen und uns allein mit Fragen von Gottesdiensten beschäftigen – die wesentlich zum kirchlichen Handeln gehören und bleiben –, sondern uns als Teil der Gesellschaft betrachten, in die wir gesendet sind und hineinwirken sollen“, lautet die zentrale Botschaft der Klausurtagung des Pastoralrats in Springe.

Das Treffen stand unter dem Thema „Gemeinsame Verantwortung“. „Als Pastoralrat wollen wir nicht einfach abwarten, was an Änderungen auf uns zukommt, sondern vielmehr den Prozess mit den Menschen gestalten, die ein Interesse daran haben, dass Kirche für die Menschen in der Stadt und den Orten mehr relevant wird und bleibt.“

Das Bistum Hildesheim hat einen Orientierungsrahmen zu dem Bereich „Gemeinsame Verantwortung in örtlichen Gemeinden“ herausgegeben, der sich mit der Bedeutung und Rolle der „Teams gemeinsamer Verantwortung“ befasst, die es auch in Christ-König gibt. „Dabei ist uns (erneut) bewusst geworden, dass sich die Sichtweise des Bistums (noch) nicht mit unseren an den drei Kirchorten gebildeten ,Teams gemeinsamer Verantwortung’ deckt“, heißt es im Abschlussbericht. „Wir sehen uns vor die Aufgabe gestellt, einen Entwicklungsprozess zu führen, der ermöglicht, mehr und mehr Verantwortung für Liturgie, ihre Dienste, Katechese und Diakonie sowie die Gestaltung des örtlichen Lebens wahrzunehmen.“ Wie das umgesetzt werden kann, soll in weiteren Gesprächen mit allen Verantwortlichen geklärt werden.

