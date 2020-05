Kein Bauherr für Feuerwehrhaus in Sicht

Eldagsen

„Wir sind nicht weitergekommen“, fasst Klostermann den Stand der Dinge in wenigen Worten zusammen. Hinter den Kulissen sei durchaus einiges passiert, leider aber nicht mit nennenswerten Ergebnissen. Die Stadt suchte einen Vollunternehmer, der sich sowohl um die Planung als auch den Bau kümmert. Am Ende möchte sie eine schlüsselfertige Immobilie erhalten.

Allerdings ist der Auftrag offenbar nicht so attraktiv wie gedacht: Die Stadt erhielt lediglich ein Angebot; und als sie bei dem Interessenten nachhakte, lehnte der mit Verweis auf nicht mehr vorhandene Kapazitäten ab.

Klostermann und seine Kollegen wollen jetzt mehrere Architekturbüros direkt anschreiben und um eine Bewerbung bitten. Der städtische Bauchef sieht diese zweite Runde aber nicht nur als Nachteil an. Er hoffe, dass nun mehr lokale beziehungsweise regionale Betriebe eingebunden werden.

Bau soll 2,8 Millionen Euro kosten

Das neue Feuerwehrhaus in Eldag.sen soll an der Klosterstraße Richtung Holtensen entstehen, in der Nähe der Grundschule, der Turnhalle und der DRK-Kita. In zähen Verhandlungen haben sich die Brandschützer und die Stadt auf einen 2,8 Millionen Euro teuren Bau geeinigt. Acht Entwürfe waren erforderlich. Auf dem Gelände sollen eine Fahrzeughalle mit fünf Stellplätzen in Systembauweise sowie ein angrenzender Sozialtrakt mit Umkleiden, Sanitäranlagen, Büros und einem Schulungsraum errichtet werden. Auch ein Stabsraum und ein Waschplatz für Fahrzeuge sind vorgesehen.

Der Neubau in Bennigsen war bei 1,5 Millionen Euro gedeckelt worden, die Brandschützer beschwerten sich aber später über zahlreiche Mängel.

