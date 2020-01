Springe

Konkret heißt es in einem Schreiben der Kommunalaufsicht bei der Region, es sei „in jedem Fall problematisch, wenn in einer öffentlichen Sitzung (...) auch nur der Eindruck entstehen kann, dass nicht der Ratsvorsitzende (...) für die Durchsetzung der Ordnung (...) zuständig ist“. Man werde die Stadt auffordern, „sicherzustellen, dass bei vergleichbaren Situationen künftig bereits ein solcher Eindruck vermieden wird“.

Die Situation, von der die Region spricht, hatte ihren Lauf schon vor der Ratssitzung genommen: Am 6. Dezember berichtete diese Zeitung von einer Ankündigung der Springer Initiative gegen Straßenausbaubeiträge: Diese erwartete zur Ratssitzung am 12. Dezember einen (teils selbst organisierten) großen Bürgeransturm und wollte mit einem ebenfalls selbst organisierten Ordnungsdienst in den eigenen Reihen „für Ruhe sorgen“ – eine Art Selbstkontrolle quasi.

Ein Plan, der grundsätzlich aufging: Denn bis auf vereinzelte lautstarke Zwischenrufe blieb es angesichts der Dauer und Emotionalität der Sitzung recht ruhig. Die größte Aufregung entstand noch, als CDU-Fraktionschef Wilfred Nikolay öffentlich Kritik am Ordnungsdienst übte – mit einem Hinweis auf den historischen „Saalschutz“, eine Art Ordnungsdienst für politische Veranstaltungen in der Weimarer Republik – aber eben auch im Nationalsozialismus.

Nikolay war es auch, der im Nachgang die Stadt ins Visier nahm: Diese hätte den Ordnungsdienst aus seiner Sicht unterbinden müssen – und den Rat im Vorfeld informieren. Auch der Ratsvorsitzende Christoph Rohr ( CDU), per Satzung Hausherr während aller Ratssitzungen, sah den Ordnungsdienst als unnötig an. Die Stadt wiederum blieb bei ihrer Linie: Rathausvize Clemens Gebauer, der im Vorfeld mit der Initiative im Gespräch war, gab an, klare Vorgaben gemacht zu haben, was die Bürger durften und was nicht. So sei die Nutzung der gelben Warnwesten ausdrücklich nicht abgesprochen gewesen – und „sicher überzogen“, sagte Gebauer nach der Sitzung dieser Zeitung.

Es war schließlich der Springer Jurist Klaus Kammerer, der sich offiziell bei Stadt und Region beschwerte. Während die Stadt die Beschwerde dem Rat vorlegen will, hat die Region nun reagiert. Kammerer, der selbst nicht bei der Ratssitzung war, hatte angegeben, die Ankündigung des Ordnungsdienstes habe ihn und andere von der Teilnahme abgehalten: „Andersdenkende Zuhörer hatten keine Möglichkeit, sich zu distanzieren“ – man habe sonst „zwangsläufig als Teil der Bürgerinitiative gegolten“; das Tragen der Westen habe „Einschüchterungscharakter“ besessen.

Somit sei der Zugang zur Sitzung nicht mehr ungehindert möglich, der Grundsatz der Öffentlichkeit verletzt.

Kein Rechtsversoß

Die Region prüfte den Einwand – und entschied jetzt: Unter dem Strich sei ein Rechtsverstoß nicht feststellbar. Man bedauere zwar Kammerers Fernbleiben. Die Sitzungsleitung habe aber „komplett bei dem Ratsvorsitzenden gelegen“, der Zutritt zur Sitzung sei nicht behindert worden, Wortmeldungen seien möglich gewesen. Dennoch ist der Region der mahnende Hinweis in Richtung Stadt wichtig: Weil Straßenausbaubeiträge nicht nur in Springe ein sehr beachtetes Thema sind, sei „auch künftig mit großem Zulauf bei den Ratssitzungen zu rechnen“. Im Zweifel müsse die Stadt „Vorkehrungen“ treffen, um die Ordnung zu wahren.

Kammerer reicht das nicht: Er hat auch das Land Niedersachsen eingeschaltet. Die Stadt, argumentiert er unter anderem, hätte gar nicht erst mit der Bürgerinitiative über deren Beteiligung an der Ratssitzung verhandeln dürfen.

Von Christian Zett