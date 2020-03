Keine Zukunft für NP-Markt an der Steinhauerstraße

Völksen

Nicht zukunftsfähig, nicht wettbewerbsfähig, zeitlich begrenzt: Die Edeka Minden-Hannover zeichnet für ihren bisherigen Standort in der Steinhauerstraße 53 ein düsteres Bild. Einer der kleinsten Märkte in ihrem Absatzgebiet sei an das Ende seiner Lebens- und Nutzungsdauer gelangt.

In einer Stellungnahme, um die Ortsbürgermeister Andreas Wietstock ( SPD) gebeten hatte, erklärt das Unternehmen, dass für eine weitere Nahversorgung eine „Verlagerung“ – also ein neuer Standort – unabdingbar sei. Mit dem Grundstück „Im Stiege“, an das sich Edeka „mietvertraglich gebunden“ hat, könne ein solcher Markt entstehen. Eine zeitliche Frist für eine Neuorientierung nannte Annette Tech, Sprecherin des Unternehmens, in dem Schreiben aber nicht.

„Jetzt haben wir es schriftlich“, kommentierte Friedrich Mattiszik ( CDU), beratendes Mitglied im Völksener Ortsrat, den Brief des Unternehmens vom 24. Februar, den Ortsbürgermeister Wietstock jetzt in der Ortsratssitzung verlas. Mattiszik, Vorsitzender des städtischen Planungs- und Umweltausschusses (PUGA), wies aber darauf hin, dass es bislang seitens der Stadtverwaltung keine Vorlage für einen Aufstellungsbeschluss gebe.

Zwar hatte Ortsratsmitglied Jürgen Kohlenberg ( FDP/ FW) mit einem Antrag gerade das verhindern wollen, das Gremium lehnte diesen Antrag aber ab. „Wir können nicht etwas im Keim ersticken“, sagte Phillipp Langrehr ( SPD). Er plädierte, ebenso wie Mattiszik, für eine Beschlussvorlage aus dem Planungsausschuss, über den der Völksener Ortsrat dann diskutieren könne.

Die Suche nach alternativen Grundstücken zur Fläche „Im Stiege“ will der Ortsrat aber vorantreiben. „Vielleicht schaffen wir es, ein anderes innerörtliches Grundstück zu finden“, so Langrehr. Der Sozialdemokrat erinnerte aber auch daran, dass dies in der Vergangenheit weder der verstorbenen Ortsbürgermeisterin Sigrid Hachmeister noch dem amtierenden Ortsbürgermeister Wietstock gelungen sei. „Wir sollten dem Investor eine Chance geben“, so Langrehr.

Christdemokrat Frank Unger verwies darauf, dass es neben Edeka Minden-Hannover auch andere Einzelhändler gebe. In seinen Ohren klinge das Schreiben des Unternehmens „nach Erpressung“.

Ein Zuhörer schlug ein Grundstück vor, das es in Bahnhofsnähe geben soll. Auch die Stadt würde eine solche Fläche bevorzugen. Das hätten Gespräche, die er geführt habe, ergeben. Die Fläche „Im Stiege“ sei – schon wegen der Logistik – suboptimal. Die anliefernden Lkw müssten bis zu einem Wasserhäuschen fahren und in der Tempo-30-Zone den Schulweg der Kinder passieren. Sollte es dennoch zu einem Bau eines – wie er recherchiert hat – 800 Quadratmeter großen Marktes mit einer überbauten Fläche von rund 1500 Quadratmetern kommen, so solle der Investor zumindest eine Rückbauverpflichtung eingehen müssen, so seine Forderung. Denn der Völksener fürchtet am Ende eine Investitionsruine an dem Standort. Ebenso wie ein anderer Zuhörer sprach aber auch er sich dafür aus, dass Völksen einen Nahversorger behalten müsse.

Von Anne Brinkmann-Thies