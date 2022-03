Kinder in Lüdersen organisieren eine Legoausstellung und sammeln Spenden

Lüdersen

Raumschiffe sind auf einer Tischtennisplatte ausgestellt, auf einem Tisch daneben stehen Roboter, Drachen und ein Schloss, auf der anderen Seite Superhelden und ihre Fahrzeuge – alles aus Lego gebaut. Zu einer kleinen Ausstellung haben sieben Kinder aus Lüdersen die Dorfgemeinschaft eingeladen – und so stolze 638 Euro für die Ukrainehilfe des Kinderhilfswerks Unicef gesammelt.

Die Brüder Benne (6) und Mats Hesselmann (10) hatten vor einigen Tagen in Hildesheim eine Legoausstellung besucht. „Benne fand es so toll, dass er selber eine Ausstellung machen wollte“, erzählt Mats. „Dass mit den Spenden war aber Mats’ Idee“, sagt Benne. Also suchen die beiden ihre Legosammlung zusammen, bessern ihre Sets aus, bauen neue Objekte – und trommeln noch weitere Freunde aus dem Ort zusammen, damit die Ausstellung größer wird. „Der Großteil ist aber schon von uns“, sagt Mats.

Wie in einem echten Museum

Auch Schilder haben sie gebastelt, die darauf hinweisen, dass das Anfassen der Ausstellungsstücke verboten ist – wie in einem echten Museum. An einem Tisch haben sie aber ihre nach Farben sortierten, nicht verbauten Legosteine bereitgestellt und laden zum Selberbauen ein. Sogar eine kleine Legospendendose haben sie gebaut.

Die Eltern laden das Dorf ein

Unterstützung bekommen Benne und Mats auch von ihren Eltern, Kathrin Hesselmann und Tim Tschirch. Die besorgen kalte Getränke, kochen Kaffee, backen gemeinsam mit anderen Eltern Waffeln – und laden das ganze Dorf zu sich auf den Garagenhof ein. „Wir haben es über die WhatsApp-Gruppe ,Lüdersen feiert’ und die Gruppe der Feuerwehr angekündigt“, erzählt Tim Tschirch auf dem Weg in die Küche, wo er neuen Waffelteig anrühren will.

Auch die Feuerwehr hilft

Die Feuerwehr habe nicht nur ihren Verteiler zur Verfügung gestellt, sondern auch Getränke und Sitzgarnituren.

So sitzen über den Sonntag verteilt knapp 100 Lüderser mitten im Dorf in der Sonne, plaudern bei Kaffee und Waffeln, während die Kinder die Legospielzeuge bestaunen oder sich beim Dosenwerfen amüsieren – helfen kann so viel Spaß machen.

Von Jan-Erik Bertram