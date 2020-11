Springe

„Es ist immer gut, wenn man Nähe aufbauen kann, besonders bei der Arbeit mit Kindern“, sagt Roswitha Prüssing, die Vorsitzende des Kinderschutzbunds in Springe. In Zeiten von Pandemie und Kontaktbeschränkungen sei das allerdings fast nicht möglich. Dennoch, betont Prüssing, halte der Kinderschutzbund seine Angebote auch unter erschwerten Corona-Bedingungen aufrecht.

Einzige Ausnahme: „Die Kinderstube für die ganz Kleinen ist im Moment geschlossen“, so Prüssing. Hier könnten die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden. Ansonsten würden sämtliche verfügbaren Räume für die Lernförderung genutzt. „Wir haben in jeden Raum einen Schreibtisch mit Spuckschutzwand gestellt und geben rund um die Uhr Einzelunterricht“, sagt Prüssing. Sie bietet Lernförderung für Kinder, die etwa in Quarantäne sind, auch per Handy-Videochat an. „Das klappt gut und die Kinder haben das Gefühl, dass sie nicht alleine gelassen werden“, so Prüssing. Der direkte Kontakt fehle aber oft: „Gerade bei Kindern, die sich schwer konzentrieren können, hilft es schon, wenn man ihnen mal die Hand auf die Schulter legen kann.“

Voranmeldung ist Pflicht

Die Videokonferenz sei derzeit auch das Mittel der Wahl für die Zusammenarbeit mit der Region und Vorstandssitzungen, berichtet Prüssing, die betont: „Familien können uns weiterhin besuchen.“ Für alle Angebote, die Hebammensprechstunde etwa, gelte aber: „Besucher müssen sich vorher anmelden.“ Das habe sich gut eingespielt, „dass Leute mal kurz bei uns vorbeischauen, das bricht im Moment allerdings weg“, sagt Prüssing.

Es geht an die Rücklagen

Die Kleiderkammer war zwischenzeitlich geschlossen. Auch, weil mit dem Beginn des Winters der Bedarf nach warmer Kleidung steigt, ist sie dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr aber wieder geöffnet. „Es darf aber immer nur eine Familie gleichzeitig rein“, erklärt die Vorsitzende des Kinderschutzbunds.

Was ihr auch Sorgen bereitet: Durch Corona fallen Spenden weg. „Wir leben ein bisschen davon, dass Leute sich zu runden Geburtstagen von ihren Gästen anstelle von Geschenken wünschen, dass sie Geld für unsere Arbeit spenden“, sagt Prüssing. Weil viele private Feiern aber wegfallen, fehlen auch die Spenden. „Wir halten uns so eben über Wasser“, sagt Prüssing, „wir müssen an unsere Rücklagen rangehen.“

