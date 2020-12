Kinderschutzbund in Springe sucht „Familienorte“

Springe

Der Springer Kinderschutzbund soll 29 000 Euro von der Region bekommen. Das hat der Jugendhilfeausschuss der Region in seiner letzten Sitzung beschlossen. Gefördert wird damit unter anderem ein neues Projekt des Kinderschutzbunds: „ Familienorte in Springe“.

Im Mittelpunkt des Projekts, das im kommenden Jahr anlaufen soll, stehen „Familien mit unterschiedlichen Herausforderungen“, sagt Britta Lehnhardt vom Kinderschutzbund – Alleinerziehende etwa, Migrantenfamilien oder Familien in prekären Situationen. „Wir wollen uns ihre Lebenswirklichkeit ansehen und rausfinden: Was braucht ihr vor Ort?“, erklärt die Sozialpädagogin.

Der erste Schritt sei es, die Eltern zu erreichen und zu fragen, welche Angebote sie sich wünschen – für sich, aber auch für ihre Kinder. „Wir haben das Glück, dass wir unseren Second-Hand-Laden haben, da haben wir einen guten Zugang zu den Familien“, sagt Lehnhardt.

Die Angebote könnten alles mögliche sein: Bastelstunden für Kinder, Treffpunkte für Eltern, Beratungs- und Informationssprechstunden. Wichtig sei, dass es niedrigschwellige Angebote seien, so Lehnhardt, die aber auch weiß: „Die Angebote fallen nicht vom Himmel.“ Also gelte es auch, Netzwerkarbeit zu leisten: Denn die Angebote „wollen wir nicht alle selbst machen“, erklärt Lehnhardt, „sondern Akteure dafür suchen“.

Dafür sollen Arbeitsgruppen gebildet werden mit Fachkräften, die in Springe, „gerne auch in der Region“ tätig sind, so Lehnhardt. So sollen bereits bestehende Angebote gebündelt und Zugangsschwellen abgebaut werden, um „größere Bildungs- und Teilhabechancen zu verwirklichen“. Das ist auch das Ziel der Kinderschutzbundprojekte „Willkommensorte“ (seit 2015) und „Aktiv in Springe“ (seit 2019), die ebenfalls von der Region gefördert werden und in das Netzwerk „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ der Region eingebunden sind.

Die Familienorte, erklärt Lehnhardt, können überall sein: in den Ortsteilen genau wie in der Kernstadt. Eine große Rolle in ihren Überlegungen spielt das Familienzentrum der Stadt, das im ehemaligen Sparkassenhochhaus am Grünen Brink entstehen soll. „Wir haben bislang ja absoluten Raummangel“, so Lehnhardt. Aber nicht nur wegen des Familienzentrums sei die Stadt ein wichtiger Ansprechpartner. Wie berichtet, übernimmt auch die Verwaltung einen Teil der Kosten des Projekts.

Von Jan-Erik Bertram