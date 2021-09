Kirsten Oellrich hat bei einem Brand ihr Haus verloren – und viel Solidarität erfahren

Springe

Der Abriss des Hauses an der Dopmeyerstraße, das am 23. April bei einem verheerenden Feuer zerstört wurde, geht voran. Komplett soll es allerdings nicht abgetragen werden. „Nur der obere Teil, der untere bleibt stehen und wird auf den Rohbauzustand zurückgesetzt“, sagt Kirsten Oellrich.

Sie ist die Besitzerin des Hauses. Ihre Eltern hatten es vor 51 Jahren gebaut, sie ist darin aufgewachsen und lebte seitdem darin. Und bald wieder, wie sie hofft. „Wir bauen es genau so wieder auf, wie es war“, sagt Oellrich. Deshalb ist sie guter Dinge, dass der Bauantrag, der mittlerweile gestellt ist, schnell genehmigt wird.

Das Obergeschoss des Hauses ist durch das Feuer zerstört worden, das ein technischer Defekt, hervorgerufen durch veraltete Elektrik, ausgelöst hatte. Der untere Teil des Hauses wurde durch das Löschwasser dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass es ebenfalls nicht mehr zu retten war.

Der Brand löste einen der größten Feuerwehreinsätze der jüngeren Springer Geschichte aus. Sämtliche Springer Ortswehren waren den ganze Tag im Einsatz, selbst aus Nachbarkommunen wurden Ehrenamtliche zur Verstärkung hinzugerufen – insgesamt 160 Feuerwehrkräfte.

Obwohl sie ihr Zuhause und fast die komplette Einrichtung verloren hat („Zum Großteil müssen wir alles neu anschaffen.“) klingt Oellrich optimistisch. Sie habe große Solidarität erfahren, betont sie. Nachbarn hätten sie und ihren Mann vorübergehend aufgenommen, mittlerweile wohnen sie zur Miete, bis ihr Haus neu aufgebaut ist. Kinder aus der Straße hätten gleich nach dem Brand vor der Ruine eine Spendenbox aufgestellt, „weil es ihnen leid tat, dass so viele Gaffer an dem Haus vorbeigingen“, sagt Oellrich, die das gesammelte Geld der Feuerwehr spenden will.

Nicht nur den freiwilligen Brandschützern sei sie für ihren Einsatz dankbar, auch die Polizei, Stadt, Nachbarn und die Versicherung hätten sich toll verhalten: „Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken. Es ist toll, wie Springe damit umgeht“, sagt Oellrich.

Von Jan-Erik Bertram