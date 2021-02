Kleine Erweiterung ist keine Option für Wertstoffhof in Springe

Springe/Eldagsen

Was passiert mit dem Springer Wertstoffhof? Wie berichtet, will ihn die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) deutlich vergrößern – und könnte sich daher auch einen Umzug auf das Regiobusgelände in Eldagsen vorstellen. Die Mehrzahl der Mitglieder des Planungsausschusses, denen Dunja Veenker, Abteilungsleiterin Abfall- und Wertstoffsammlung der Aha, jetzt den Planungsstand des Unternehmens vorstellte, spricht sich allerdings für einen Verbleib in Springe aus.

Ein Fullsize-Hof als Ziel

„Es muss alles getan werden, um den Wertstoffhof in der Kernstadt zu halten“, sagte etwa der parteilose Uwe Lampe. Aus seiner Sicht wäre schon eine kleine Erweiterung um etwa sechs zusätzliche Anlieferungsplätze ein Gewinn. Für die Aha sei das aber keine Option, erklärte Veenker. „Es gibt immer neue gesetzliche Vorgaben zur Trennung“, sagte sie. Allein im Elektrobereich gebe es mittlerweile zwölf verschiedene Kategorien – vor wenigen Jahren waren es noch zwei. Das führte unter anderem dazu, dass in Springe seit Ende 2018 keine Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke mehr abgegeben werden können. „Im Kunststoffbereich wird das auch kommen“, mutmaßte Veenker, „deshalb muss es das Ziel sein, einen Fullsize-Hof zu bauen.“

Lampe wollte auch geklärt wissen, wie das Kundenverhalten ist – ob Bürgerinnen und Bürger, die nicht in der Kernstadt wohnen, ihre Fahrt zum Wertstoffhof etwa mit einem Einkauf verbinden. „Eine Befragung, die sich konkret auf Springe bezieht, ist derzeit nicht geplant“, sagte Veenker. Es laufe allerdings eine allgemeine Kundenumfrage zu den Wertstoffhöfen, „und wir nehmen zunehmend wahr, dass Leute täglich und mit kleinen Mengen auf die Wertstoffhöfe kommen“.

Bastian Reinhardt (SPD) machte die Verkehrsbelastung für Eldagsen Sorgen. Veenker berichtete, dass jährlich 170 000 Besucher den Wertstoffhof anfahren würden. „Das würde eher für die Kernstadt sprechen“, so Reinhardt. Er befürchtete, dass etwa Bennigser und Lüderser, die derzeit eher den Wertstoffhof in Pattensen nutzen, zusätzlich nach Eldagsen fahren würden. Offizielle Erhebungen darüber gebe es nicht, sagte Veenker, „die Nutzer kommen aber oft aus der näheren Umgebung“.

Elke Thielman-Dittert (Grüne) sehe zwar die Vorteile eines neuen Hofs in Eldagsen, „ich tendiere aber dazu, den Wertstoffhof in Springe zu lassen“. Sie fragte nach, ob keine anderen Möglichkeiten in der Kernstadt geprüft wurden als eine Erweiterung, etwa am Bisongelände oder dem nördlichen Gewerbegebiet. Geprüft schon, sagte Bürgermeister Christian Springfeld, „aber andere Varianten scheitern an der Flächenverfügbarkeit“.

Verwaltung „geht neutral ran“

Ein Zuhörer der Sitzung forderte in der Fragestunde zu Beginn, dass Rat und Verwaltung sich gegenüber der Aha „eindeutig dafür einsetzen, dass der Wertstoffhof in Springe bleibt“. Die Verwaltung gehe „neutral ran“, betonte allerdings Bauchef Klostermann. Die Entscheidung über den Standort würde die Politik „unter Beteiligung der Öffentlichkeit“ treffen – allerdings entscheidet nicht der Springer Rat, sondern die Regionspolitik.

Von Jan-Erik Bertram