„Es geht um Schätze, die zu schade zum Wegwerfen sind“, erklärt Diakonin Zimmermann. Abgelegt werden dürfen verschlossene Lebensmittel ebenso wie das aussortierte Spielzeug „oder das Shampoo, das man mal gekauft und nie benutzt hat“. Auch wenn es sich allgemein um einen Tausch handelt: Besucher dürfen auch entweder nur nehmen oder geben.

In den zwei Wochen, die das Familiencafé geöffnet hat, soll es auch sonst um „Zero Waste“ gehen. „Wir werden versuchen, möglichst wenig Müll zu produzieren und den, der doch anfällt, zumindest gut zu trennen“, kündigt Zimmermann an.

Die Buchhandlung am Nordwall unterstützt das Vorhaben mit einer Bücherkiste: Sie leiht der Kleinen Pause etliche Bücher zum Thema Klimaschutz. Die gibt es nämlich sogar schon für Kleinkinder.

Bei der Kleinen Pause handelt es sich um ein Gratis-Café für alle, das lediglich zwei Wochen lang existiert. Standort ist ein leer stehendes Ladenlokal. Im vorigen Jahr wurde ein früheres Friseurstudio in der unteren Burgstraße kurzzeitig mit viel Leben gefüllt. Jetzt ist die Wahl auf die ehemalige Sparkassen-Filiale an der Ecke Oberntor/Mühlenweg gefallen. Die Lebenshilfe Springe stellt die Räume nicht nur kostenlos zur Verfügung, sie beteiligt sich auch am Projekt: Die Betreuten werden vor Ort von ihnen gefertigte Kerzen, Karten und Seifen anbieten.

Zu den Mitorganisatoren gehört auch Stadtmarketingmanagerin Anike Molgedey – aus Überzeugung. „Ich begrüße es immer, wenn Leben in einen Leerstand einkehrt.“ Der soziale Pop-up-Store sei eine besonders gute Möglichkeit, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen. „Dass das funktioniert, haben wir vor einem Jahr beeindruckend gesehen.“ Da auch die Sommerausgabe der Kleinen Pause auf dem Schulhof Hinter der Burg gut angenommen wurde, ist sie überzeugt, dass wieder viele Mütter, Väter und Großeltern mit ihren Kindern das Familiencafé besuchen werden.

Die Kleine Pause öffnet vom 9. bis 20. Dezember montags bis freitags von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in der früheren Sparkassen-Filiale. Während der Öffnungszeiten kann auch das Verschenke-Regal befüllt werden.

Der Eintritt ist frei; auch Kaffee, Tee und Kekse gibt es kostenlos. Spenden zur Finanzierung sind aber willkommen. Wer für die Tauschaktion ein Regal verleihen oder abgeben möchte, kann sich bei Zimmermann unter Telefon (01 76) 66 55 18 63 melden.

Von Marita Scheffler