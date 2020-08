Konzertantes Kaffeehausflair auf dem Hermannshof in Völksen

Völksen

„Noch einmal“: So lautete zu Beginn des Picknickkonzerts auf dem Hermannshof die Devise, nachdem ein kurzer Regenschauer dem Ensemble Filum quasi die Ouvertüre verhagelt und die Zuhörer unter Regenschirme und Dächer getrieben hatte. Doch der Wettergott hatte bald ein Einsehen. Und so konnten die Besucher, von denen viele das erste Mal auf dem Hermannshof zu Gast waren, im Rahmen des Kultursommers Region Hannover doch noch ein entspanntes Konzert mit dem Titel „Wenn du mir nicht den Coffee lässt!“ genießen, bei dem Johann Sebastian Bachs Kaffeekantate im Mittelpunkt stand.

Das Ensemble Filum, ein gemischtes Vokal- und Instrumentalensemble für Alte Musik, setzte dabei auf szenische Elemente und verwandelte die Terrasse des 100 Jahre alten Haupthauses in das Leipziger Kaffeehaus Zimmermann. Dorthin hatte Bach diese weltliche Kantate verortet, in der er humorvoll eine Szene aus dem bürgerlichen Leben der Leipziger darstellt.

Ein Herr Schlendrian, verkörpert von Roman Tsotsalas (Bariton), versucht seiner Tochter Liesgen – besetzt mit der herausragenden Solistin Josefine Mindus – die Unsitte des hohen Kaffeekonsums abzugewöhnen. Erst als er ihr die Erlaubnis zur Heirat in Aussicht stellt, lenkt die eigenwillige Tochter zunächst in der Arie „Heute noch, lieber Vater thut es doch“ ein. Doch bereits im anschließenden Rezitativ wird klar, dass sie nur einen Mann akzeptiert, der ihr auch in der Ehe jederzeit das Kaffeetrinken gestattet. In diese Rolle schlüpfte Christoph Rosenbaum (Tenor), der als Kellner zuvor Liesgen mit reichlich Kaffee und vielsagenden Blicken versorgt hatte. Mit einem ironisch-versöhnlichen Trio der drei Gesangssolisten „Die Katze lässt das Mausen nicht“ endet die Kantate.

Eingewoben in diese augenzwinkernde musikalische Darstellung eines Kaffeehausbesuchs von Bach hatte das Ensemble auch Stücke seiner Zeitgenossen Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann. So interpretierten die Musiker nicht nur die Ouvertüre von Händels Oper „Alcina“, sondern auch solistische Sequenzen daraus. Mit der Arie „Un momento di contento“ etwa kommentierte Tenor Rosenbaum genüsslich den Streit zwischen Vater und Tochter. Bachs Kaffeekantate und die Händelsche Oper entstanden beide etwa zeitgleich im Jahr 1734.

Eingeläutet wurde der konzertante Picknicknachmittag unter freiem Himmel von den Instrumentalisten des Ensembles Filum, die Telemanns „Burlesque de Don Quichotte“ darboten. Und weil deren alte und kostbare Instrumente allein durch Regentropfen auf dem Lack unwiederbringlichen Schaden hätten nehmen können, unterbrachen die Musiker ihr Programm bei beginnendem Schlechtwetter sofort. Dass sie die Burlesque dann nach einigen Minuten mit Don Quichottes „Angriff auf die Windmühlen“ fortsetzen konnten, freute nicht nur die Zuhörer, sondern auch den Hermannshof-Hausherren und Geschäftsführer Eckart Liss. Er bedankte sich bei den Musikern mit Hortensien aus dem Hermannshof-Park – und die Besucher mit lang anhaltendem Beifall.

