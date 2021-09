Kunstschaffende machen sich auf den Weg

Springe

Sich einfach mal auf den Weg machen und erkunden, was Kunstschaffende malen, modellieren und gestalten: Zwei Tage lang hatten Besucher im Springer Stadtgebiet – und im benachbarten Bad Münder – die Möglichkeit, in verschiedenen Ausstellungen Einblicke in die Werke von Hobbykünstlern zu bekommen. Allein in Springe präsentierten so 23 kreative Frauen und Männer ihre Arbeiten an ganz unterschiedlichen Orten: in einstigen Geschäftsräumen in Springe, einem Garten in Altenhagen I, auf dem Hermannshof in Völksen oder in der imposanten Kayser-Villa in Lüdersen. Initiiert hatte diese zweiten „Wege zur Kunst“ das Forum Kunst, organisiert von Martina Bismark, Jutta Witthinrich und Helga Lützelberger.

Das schöne Wetter genutzt

Viele Besucher nutzten das schöne Wetter, um die verschiedenen Ausstellungsorte im Stadtgebiet zu erkunden – viele waren dafür mit dem Rad unterwegs. Das Interesse sei groß, erzählte Kerstin Siele, die – wie auch Ilse Overmann – ihre Bilder in den ehemaligen Räumen einer Versicherung in der Springer Bahnhofsstraße zeigte. Sieles meist großformatigen Ölbilder spiegeln ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus vielen Indien-Aufenthalten wider, zeigen Gegensätzliches wie einen zeremoniell reich geschmückten Elefanten neben der armen Bevölkerung. Gleich daneben zeigte Ilse Overmann unter anderem Farbholzschnitte und Gouache-Malerei.

Eine Etage höher kam Heidrun Müller mit Kunst-Interessierten ins Gespräch – über ihre Katzenbilder oder ihre malerisch umgesetzten Impressionen von der Insel Sylt. „Da bekommt man richtig Lust, die Insel zu bereisen“, fanden Anke und Matthias Diesner beim Betrachten der Bilder.

Großes Spektrum an Kreativität

Auch in Lüdersen hatten sich viele Interessierte aufgemacht, um sich den Arbeiten von gleich sechs Lüderser Kunstschaffenden zu nähern. Erstmals in der historischen Kayser-Villa im Bergdorf zeigten Margit Jakob, Dorle Lächelt, Peter Christopher, Ulla Dittert, Waldemar Mirek und Willi Goldmann-Schmücking eine Auswahl ihrer Arbeiten – und ein großes Spektrum an Kreativität. Das reichte von den spannenden Objekten aus „Second Hand“-Materialien von Mirek über Zeichnungen Lüderser Gebäude aus der Feder von Lächelt bis hin zu den künstlerisch-konzeptuellen Fotografien von Christopher, unter anderem einem großformatigen Madonnen-Bild der besonderen Art.

Auch hier kamen die Ausstellenden in einen Dialog mit vielen Besuchern. „Es ist aber auch gut, sich bei dieser Veranstaltung mit den anderen Kunstschaffenden auszutauschen, sich zu befruchten, voneinander zu lernen“, beschrieb Dittert einen anderen Aspekt dieses Ausstellungskonzepts. Ihre Bilder mit Gouache, Tempera oder auch Wachsmalkreide begrüßten die Besucher gleich im Eingangsbereich der Villa.

Reges Besucherinteresse

Über ein reges Besucherinteresse freuten sich auch die Organisatorinnen Bismark und Lützelberger. Lützelberger zeigte ihre strukturreichen Bilder bei „Wein+Ambiente“ Hagen, wo ihr Mann Bernd Fotos und Pia Fritz Ölbilder präsentierte. Der Zuspruch war offenbar auch bei fast allen Kunstschaffenden groß, berichtete sie von der positiven Resonanz der Veranstaltung. Schon jetzt steht fest: 2023 soll es eine dritte Auflage geben.

Von Anne Brinkmann-Thies