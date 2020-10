Landheim Tellkampfschule schlittert bislang an allen Corona-Hilfen vorbei

Springe

Manchmal sind die Unterschiede marginal: Wäre das Landheim Tellkampfschule in kommunaler Trägerschaft, hätte es 160 000 Euro als Corona-Überbrückungshilfe erhalten. An der Spitze der Springer Einrichtung steht jedoch ein privater Verein. Staatliche Unterstützung gibt es deshalb kaum.

Finanzchef Martin Werner hat schon bessere Zahlen gesehen, glaubt aber dennoch an eine solide Zukunft des Landheims. Ein wichtiges Indiz: „Mit den ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Mitarbeitern in Springe macht es weiterhin Sauspaß. Das trägt.“ Die Hälfte der neun Mitarbeiter habe das Team aus finanziellen Gründen nicht halten können. Für alle seien aber gute Lösungen gefunden worden, der Kontakt nach wie vor intensiv. Werner geht davon aus, dass die meisten zum Landheim zurückkommen, wenn wieder ausreichend Arbeit vorhanden ist.

Anzeige

Rund 9000 Übernachtungen hatte es zuletzt pro Jahr im außerschulischen Lernort Im Papenwinkel, am Deisterrand, gegeben. Meilenweit entfernt werde man in 2020 von diesen Zahlen sein, sagt Werner. Derzeit kommen nur wenig Gäste. Die sonst so wichtige Stütze mit Klassenfahrten ist komplett weggebrochen.

Dabei war das Springer Schullandheim das erste in Niedersachsen, das nach der Zwangsschließung von Mitte März bis Anfang Juni wieder seine Türen öffnete. „Die erste Tagung eines Energie- und Umweltzentrums führte aufgrund des hohen Aufwands zum erwarteten Verlust“, blickt Werner zurück. Andererseits konnte so die Kurzarbeitphase für die verbliebenen Mitarbeiter beendet werden. Und: Dank des nun erstellten, fundierten Hygienekonzeptes war der Grundstein für alle weiteren Belegungen da. Als Nächstes reiste eine betreute Wohngruppe aus Berlin an, die verzweifelt nach einem Erholungsziel gesucht hatte.

„Trotz aller Bemühungen steuern wir auf ein finanzielles Defizit in diesem Jahr hin“, sagt Werner. Mit etwas Glück könne die Einrichtung vielleicht noch von einem Förderprogramm des Bundes profitieren. Im März waren bei einer eigenen Spendenaktion bereits knapp 30 000 Euro zusammengekommen, die jedoch bei Weitem nicht ausreichen, um die Verluste wettzumachen. Vom Bund kamen 9000 Euro Soforthilfe und jetzt noch einmal 3000 Euro Finanzhilfe des Landes – ein Tropfen auf den heißen Stein.

„Ohne das ehrenamtliche Engagement des Vorstandes sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort wäre unser Weg nicht möglich gewesen“, bedankt sich der Kassenwart. Um für „ein Stückchen Normalität“, das hoffentlich im Frühjahr 2021 beginne, gewappnet zu sein, suche der Verein schnellstmöglich einen Bundesfreiwilligendienstler: „Unser Signal für die Zukunft.“

Im Hintergrund schwelt weiterhin der Streit um die Vorherrschaft im Trägerverein. Die Leiterin der hannoverschen Tellkampfschule möchte mehr Einfluss im rechtlich eigenständigen Landheimverein ausüben. Die entscheidende Jahresversammlung soll nach den Herbstferien stattfinden.

Von Marita Scheffler