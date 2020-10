Landwirte in Gestorf und Springe loben die Landesregierung

Gestorf/Springe

Zumindest gefühlt kommt es eher nicht so oft vor, dass Landwirte die Landesregierung loben. Genau das ist aber passiert: Bezirkslandwirt Björn Estorf aus Gestorf und Volker Hahn, Chef des Landvolks Hannover, haben der heimischen Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt ( SPD) ihr Lob überbracht: „Wir erkennen sehr an, dass die Landesregierung alle an einen Tisch geholt hat.“ Grund für das Lob: Der Kompromiss in Sachen Natur-, Arten- und Gewässerschutz in der Landwirtschaft, auch bekannt als „Niedersächsischer Weg“.

Hinter dem plakativen Namen verbirgt sich ein Papier, das Landesminister mit Ministerpräsident Stephan Weil, Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke und den Naturschutzverbänden unterschrieben haben. Unter anderem verpflichten sich die Bauern darin, dem Insektensterben entgegenzutreten. Auch Maßnahmen zum Gewässerschutz sind in dem Papier festgehalten.

Wichtig für die Landwirte sei dabei die Regionalität, sagt Hahn, „ Niedersachsen ist sehr vielfältig“. Je näher man an der Basis sei, je mehr Verständnis hätten Politik, Naturschützer und Landwirte füreinander, glaubt der Chef des Landvolks Hannover. Veränderungen gingen nur gemeinsam, „nicht von oben herab“.

Unter anderem ist vereinbart worden, dass Bauern in Niedersachsen weniger chemische Pflanzenschutzmittel ausbringen. Auch sollen Landwirte mehr ökologische Beratung erhalten.

„Im Prinzip wollen Naturschützer, Politik und Landwirte das Gleiche: die Natur und Kulturlandschaft erhalten“, glaubt Kerstin Liebelt. Und stellt heraus, dass die Landschaftspflegeleistungen, die Landwirte erbringen, „auch bezahlt werden müssten“. Biodiversität könne nur gemeinsam erhalten werden. Landwirtschaft und Naturschutz funktionieren nur zusammen. Die Sozialdemokratin meint, dass der Kompromiss, der mit dem niedersächsischen Weg gefunden wurde, „Vorbildcharakter für den Bund“ habe.

Sie kündigte an, zu dem Thema weitere Informationsveranstaltungen anbieten zu wollen.

Von Ralf T. Mischer