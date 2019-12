Springe

„Jeder kennt Lego, hat eine Verbindung dazu, wird etwas aus der Kindheit erkennen“, kündigt Tim Kratzsch an. Der Titel der Ausstellung lautet entsprechend auch: „Lego – ein Spielzeug für alle Generationen“. Über 100 Exponate sind seit gestern im Museum auf dem Burghof zu sehen – „vom Holzspielzeug bis hin zu appgesteuerten Lego-Sets“, so Kratzsch.

Unter den Exponaten sind sowohl historische Bausätze als auch Eigenkreationen zu finden. Ein besonderes Exponat ist eine Nachbildung des Schlosses Neuschwanstein. „Das ist allein durch seine Größe sehr imposant“, sagt Tim Kratzsch. Zwischen 60.000 und 80.000 Steine stecken in dem Projekt, dessen Aufbau eineinhalb Jahre gedauert hat. Außergewöhnlich sind außerdem Konstruktionen wie Eisenbahnen oder Architekturmodelle von Ludwig Mies van der Rohe.

Telemax und Waterloosäule

Aber auch Fans der niedersächsischen Landeshauptstadt kommen bei der Schau auf ihre Kosten: Mit Nachbildungen vom Fernmeldeturm Telemax, der Waterloosäule, dem Heizkraftwerk „Die drei warmen Brüdern“ sowie von Haltestellen renommierter Architekten sind verschiedene hannoversche Wahrzeichen vertreten. Ein weiterer Höhepunkt der Sonderausstellung ist eine vergoldete Minifigur, die den Namen „Mr. Gold“ trägt. Weltweit existieren davon 5000 Exemplare.

Sechs Monate waren Alexander und Tim Kratzsch mit der Erstellung des Springer Ausstellungskonzepts beschäftigt. Unterstützung erhielten sie von den 45 Mitgliedern der Lego-User-Group „Connected“ – einer Gruppe passionierter Lego-Spieler und Sammler. Mitglied der Gruppe ist auch der Altenhägener Matthias Schwanczar, der den Kontakt zum Museum auf dem Burghof herstellte. Die Mitglieder steuerten nicht nur die Exponate bei, sondern verfassten auch die Texte dazu.

An den Wänden des Ausstellungsraumes wird die Firmengeschichte des Lego-Unternehmens anhand eines bebilderten Zeitstrahls nachgezeichnet. Die Anfänge des größten Spielzeugherstellers der Welt gehen auf das Jahr 1932 und auf die dänische Stadt Billund zurück, die bis heute der Firmensitz ist. „Die eigentliche Erfindung von Lego ist das Noppensystem“, erklärt Tim Kratzsch. Bei zwei Steinen ergeben sich 24 Kombinationsmöglichkeiten, bei sechs Steinen gleich 915 103 765 – „eine kreative Macht“, so der Spielwarenverkäufer. Dass Lego nicht nur Steine verbindet, sondern auch Menschen, beweist die Gruppe „Connected“. Sie gründete sich auf Initiative der Brüder Kratzsch im Jahr 2016 in Hannover. Zwei Jahre später wurde sie offiziell als eine von mittlerweile etwa 385 Lego-Fangruppen anerkannt.

Die Ausstellung „Lego – Ein Spielzeug für alle Generationen“ ist ab sofort bis zum 5. Januar im Museum zu sehen.

Von Juliet Ackermann