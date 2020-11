Springe

Dem Mann aus einem Springer Ortsteil wurde vorgeworfen, den Säugling im vergangenen Sommer so gedrückt zu haben, dass das Kind Hämatome rund um die Augen erlitt. Wegen des Verdachts der Misshandlung wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus eingewiesen. Der Vater bestritt den Tatvorwurf.

Es war an einem heißen Sommertag 2019, als die vierköpfige Familie in ein Freibad fahren wollte. Doch die sechs Monate alte Tochter sei sehr unruhig gewesen, habe sich schon auf der Fahrt „eingeschrien“. Zu dieser Zeit habe das Kind bereits merkwürdige rote Flecken im Gesicht gehabt, erklärten beide Elternteile vor Gericht.

Der Vater fuhr mit dem weinenden Säugling wieder nach Völksen, die Mutter und das ältere Kind blieben im Schwimmbad. Der Vater legte seine Tochter ins Bett, wo sie schlafen sollte. Später habe er ein Rumsen gehört und das Baby recht schnell aus seinem Bettchen geholt, aus Angst, es könne sich etwas getan haben, berichtete der Mann. Mehr sei nicht passiert, beteuerte er.

Mutter fährt zu Kinderärztin

Später fuhr er mit dem kleinen Kind zurück ins Freibad, wo die Familie noch einige Zeit blieb. „Die Flecken im Gesicht waren da eher noch schlimmer geworden“, sagte die Mutter in ihrer Zeugenaussage. Sie machte ein Foto und schickte es ihrem eigenen Vater. Am nächsten Morgen dann habe sie eine bläuliche Verfärbung festgestellt und sei mit der Kleinen zu einer Kinderärztin gefahren.

Die stellte Hämatome im Gesicht des Kindes fest. Die Verletzungen seien für sie nicht schlüssig und nicht altersgerecht gewesen, erklärte die Fachärztin in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Vom Fallen oder einem raschen Drehen und dem „Rumsen“ gegen die Gitterstäbe im Bett hätten die Blutergüsse ihres Erachtens nicht stammen können. Da sie ein Fremdverschulden nicht ausschloss, wies sie das Kind gemeinsam mit der Mutter in eine Klinik ein.

Auch dort stellten die Ärzte fest: „Das Muster der Verletzungen passte nicht zu Verletzungen, die sich ein Kind in dem Alter selbst zufügen kann.“, sagte eine der behandelnden Ärztinnen in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Vielmehr könnten Fingerabdrücke diese Hämatome rund um die Augen und Nasenwurzel des Kindes erklären. Das Jugendamt wurde informiert, die Rechtsmedizin in Hannover hinzugezogen. „Wir sind keine Profis bei äußerer Gewalteinwirkung, deshalb haben wir die Rechtsmedizin informiert“, erklärte die Medizinerin auf Nachfrage der Strafrichterin. Die Eltern hätten sich in Gesprächen kooperativ gezeigt, berichtete die Ärztin. Sie hätten erzählt, dass das ältere Geschwisterkind die Kleine oft und gerne im Gesicht „knuddele“ und sie auch mal in die Wangen kniff. Die Verletzungen des Säuglings könnten aber nicht von Kinderhänden stammen, so die Einschätzung der Rechtsmedizin.

Vater beteuert Unschuld

Der bislang unbescholtene Vater blieb bei seiner Aussage, nichts mit den Verletzungen des Babys zu tun zu haben. Die Familie wird seit der Entlassung des Kindes aus dem Krankenhaus von der Familienhilfe betreut. „Es gibt keine Auffälligkeiten“, sagte eine Mitarbeiterin.

Die Strafrichterin stellte das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft ein. Als Auflage muss der Mann einen sechsmonatigen Trainingskurs im Männerbüro Hannover mit dem Angebot „Caring Dads“ machen. Möglicherweise habe es ein Augenblicksversagen gegeben, so die Strafrichterin. Nachweisen ließ sich das aber nicht.

