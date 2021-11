Die Landwirtin Maren Jänsch aus Eldagsen ist Dienstag, 9. November, bei den „Ceres-Awards“ in Berlin zur „Unternehmerin des Jahres“ gekürt worden. Der Preis wird vom Fachmagazin „agrarheute“ jedes Jahr in zehn Kategorien an die erfolgreichsten Landwirte im deutschsprachigen Raum verliehen.