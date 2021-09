Springe

Ein Sockelbetrag von 30 000 Euro steht den Berufsbildenden Schulen (BBS) Springe aus dem Digitalpakt zu. Abgerufen wurde er bislang nicht, wie aus einer Informationsdrucksache der Regionsverwaltung für die Mitglieder des Regionsschulausschusses, der am 28. Februar tagte, hervorgeht. Was nicht heißt, dass in der Springe BBS die Digitalisierung nicht vorangetrieben wird – im Gegenteil.

Den weitaus größeren Teil der Förderung aus dem Digitalpakt macht die Kopfpauschale aus – also den Betrag, den die Schulen pro Schülerin oder Schüler erhalten. Davon hat die BBS bereits deutlich profitiert, sagt Leiterin Anika Hohls-Hellmann: „Wir haben in allen Räumen Access-Points installiert und einen Server angeschafft, damit die Access-Points auch angesteuert werden können“, sagt sie. Damit verfügt die Schule nun über ein flächendeckendes W-Lan-Netz.

Aus einem anderen Fördertopf, dem Sofortausstattungsprogramm, wurden Endgeräte für Schülerinnen und Schüler zum Ausleihen beschafft: 40 Laptops und 246 I-Pads. Während die Laptops schon im Einsatz sind, dauerte es eine Weile, bis alle I-Pads in die Schulinfrastruktur eingebunden waren, „sie sollen in den nächsten Wochen verteilt werden“, sagt Hohls-Hellmann.

Ein Problem damit: Nicht alle Schülerinnen und Schüler haben zu Hause einen Internetzugang, „und Surfsticks oder ähnliches dürfen wir nicht verleihen“, sagt die Schulleiterin: „Die Digitalisierung ist ja schön, aber sie muss auch an der Basis ankommen.“

Auch Endgeräte für Lehrer sollen bald bestellt werden. Die Aufstellung der Bestellliste dauert an der BBS etwas länger, „wegen der vielen verschiedenen Bereiche“, so Hohls-Hellmann. Software, die etwa im Baubereich gebraucht wird, laufe auf I-Pads beispielsweise nicht.

2016, so die Schulleiterin, habe die BBS ihr Medienbildungskonzept aufgestellt – jetzt wird es bereits an Corona angepasst: „Damals hatten wir Distanzunterricht ja nie für möglich gehalten, dass sich Schüler von zu Hause dazuschalten“, sagt Hohls-Hellmann. Schwachpunkt war dabei bislang vor allem der Internetanschluss der Schule, die seit Monaten auf einen Glasfaseranschluss wartet. Im Oktober soll es so weit sein.

Dann sollen auch bald die 30 000 Euro Sockelbetrag angelegt werden – in digitale Tafeln.

Von Jan-Erik Bertram