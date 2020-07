Mehr Lehrstellen bei weniger Bewerbern in Springe

Springe

Weniger Ausbildungsplätze wegen der Corona-Krise? Ja, vielerorts ist eine Krise auf dem Ausbildungsmarkt die Folge der Virus-epidmie. Nicht so aber in Springe. Laut Agentur für Arbeit ist die Zahl der in der Stadt angebotenen Ausbildungsplätze vielmehr deutlich gestiegen. Was sich die Ausbildungsexperten bei der Agentur für Arbeit nun wünschen, ist, dass die Schülerinnen und Schüler rasch eine Entscheidung treffen – für eine Berufsausbildung.

Zuerst die gute Nachricht: Der Trend überrascht. 119 Berufsausbildungsstellen haben Springer Unternehmen der Agentur für Arbeit in diesem Ausbildungsjahr gemeldet – das sind 55 mehr als 2019. Dabei spricht die Bundesagentur für Arbeit bundesweit mittlerweile von einem Minus von 9 Prozent bei den angebotenen Ausbildungsplätzen. Springe wird also nicht ansatzweise vom Negativtrend getroffen, der den Rest der Republik erfasst.

Anzeige

Arbeitsagentursprecher Holger Habenicht hat dafür gleich zwei Erklärungen. Erstens, so sagt er, sei es ein Ziel heimischer Arbeitgeber, trotz der Corona-Krise ihr Ziel, den Fachkräftebedarf zu decken, zu erreichen. Überdies sieht er bei Arbeitgebern in Springe wie in der gesamten Region ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Jugend. Mehr Ausbildungsplätze als in den Vorjahren gäbe es nicht in allen Regionskommunen – in Barsinghausen, Lehrte oder Burgdorf sei die Zahl der Stellen aber gewachsen – so deutlich wie in Springe sei der Anstieg aber nicht. „Springe sticht da schon heraus, es ist die Kommune mit dem höchsten Pluswert“, sagt der Arbeitsagentursprecher.

Weitere HAZ+ Artikel

Jugend sollte Chance nutzen

Jetzt bittet er die jungen Schulabsolventen darum, „bitte in die Puschen“ zu kommen. Denn während die Zahl der Stellen gestiegen ist, ist die Zahl der potenziellen Bewerber in der Stadt gesunken. Aus den Zahlen der Agentur für Arbeit geht hervor, dass sich in Springe 42 Jugendliche weniger dafür entschieden haben, eine Berufsausbildung zu machen. Heißt: Sie stehen für den Markt nicht zur Verfügung und können nicht helfen, den drohenden Fachkräftemangel zu beheben. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht: Denn 63 Bewerber sind zum Stichtag 1. Juli noch unversorgt – von 137. Allerdings ist bis zum Ausbildungsstart noch ein wenig Zeit, die beginnen meist im August/September. Und: Nicht alle 137 Bewerber aus Springe fokussieren sich auf die 119 angebotenen Stellen in der Deisterstadt. In der Regel orientieren sich die Jugendlichen in der gesamten Region und im Umland.

Klare Vorstellungen der Firmen

Allerdings haben Unternehmen auch klare Vorstellungen davon, wie ein Azubi sein sollte. „Sie wollen Auszubildende, die einen Normalbedarf an Unterstützung brauchen.“ Heißt: Kenntnisse in Rechtschreibung und Mathematik werden vorausgesetzt. Habenichts Appell geht in dem Zusammenhang auch an Abiturienten, die in der 11. Klasse sind und mit einem 3-er-Schnitt in die 12. wechseln: „Die sollten uns kontaktieren!“ Eine Berufsausbildung stelle eine Chance dar, über die Schüler „dringend nachdenken“ sollten. An einer anderen Stelle sei die Lage auf dem Ausbildungsmarkt auch in Springe dramatisch – allerdings da, wo es niemand erwartet habe. Nicht auf der Angebotsseite, die gestiegen ist, sondern auf der Seite der Bewerber. Deren Zahl ist nämlich auch in Springe deutlich gesunken: Im Vergleich zum Vorjahr haben sich 42 Jugendliche weniger dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen. Heißt: Die Zahl der offenen Azubi-Stellen wächst, die Zahl derer, die welche annehmen möchten, sinkt. Habenicht hofft nun darauf, dass sich Oberstufenschüler noch spontan für eine Ausbildung entscheiden könnten.

Von Ralf T. Mischer