Springe – das perfekte Ausflugsziel: 6100 Besucher strömten am Sonnabend zum 36. Hubertusfest ins Wisentgehege, 5300 waren es am Sonntag. Das sind so viele, dass Tierparkleiter Thomas Hennig nach nicht immer optimalen Vorjahren erleichtert feststellte: „Schon am Samstagmittag hatten wir die Fixkosten wieder drin.“ Auch erzwungene Neuerungen im Hintergrund wirkten sich letztlich positiv aus.