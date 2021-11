Mehrweggeschirr: Springe stellt Förderprogramm nach nur einer Bewerbung wieder ein

Springe

So richtig gezündet hat die Aktion nicht – obwohl so viele Gastronomen wegen Corona auf Abhol- und Lieferservice setzen mussten: Die Stadt stellt nach knapp einem Jahr ihr Förderprogramm für Mehrweggeschirr wieder ein – ohne einen Cent ausgegeben zu haben. Woran lag es?

Eine bescheidene Bilanz

„Förderung für Mehrweggeschirr der Stadt läuft zum Jahresende aus“ – unter dieser Überschrift verschickte die Stadt Springe eine Pressemitteilung. Es ist gut elf Monate nach dem Start ein nüchternes Aus für ein ambitioniertes Projekt. Und eine bescheidene Bilanz zudem: Nur ein einziger Betrieb, der Berggarten in Eldagsen, hatte sich überhaupt um Fördergelder beworben. Da man dort noch nicht abgerechnet und die Gelder abgerufen habe, sagt Stadtmanagerin Anike Molgedey, sei aus dem 10 000 Euro großen Fördertopf noch kein Cent geflossen. „Wir werden mit dem Betreiber Kontakt aufnehmen und ihn daran erinnern“, sagt sie.

Warum aber diese Flaute? Umweltthemen und Nachhaltigkeit sind durchaus im Trend – genau wie Abhol- und Lieferangebote es immer wieder waren zuletzt. Genau dort liegt aus Molgedeys Sicht aber auch der Hauptgrund für den geringen Zuspruch: „Die Gastronomen hatten zuletzt einfach andere Probleme.“ Viele habe die Corona-Krise in existenzielle Sorgen gestürzt; die Zeit, sich auf aufwendige Umstellungen einzulassen, sei da kaum da gewesen. Überhaupt, die Umstellung: Bisher habe die EU nur einen Teil des Verpackungsverbots umgesetzt, erinnert Molgedey. Die aktuelle Regel treffe noch nicht alle Gastronomen; eine Art Mehrwegpflicht für Restaurants und Lieferdienste kommt erst 2023. Heißt: Der Druck, etwas zu verändern, sei momentan noch klein.

„Die Stadt bleibt am Thema dran“

Molgedey betont, die Stadt bleibe auch ohne Fördertopf an dem Thema dran: Man habe sich intern fortgebildet; stehe interessierten Gastronomen jederzeit beratend zur Seite. Eine Motivation zur Einführung eines Mehrwegsystems könne die Einheitlichkeit sein: „Wenn alle Gastronomen das gleiche System nutzen, ist das auch für den Gast attraktiver: Er kann das gleiche Geschirr beim Restaurant A ausleihen und bei Restaurant B wieder abgeben.“ Ähnlich seien auch die Glühweinstände auf manchen Weihnachtsmärkten organisiert. Molgedey sieht perspektivisch auch andere Branchen im Boot, um die Akzeptanz von solchen Systemen zu steigern: „Wenn man zum Beispiel im Lebensmittelmarkt auch seine Wurst und seinen Käse in solche Behälter packen lassen kann, würde das helfen“, ist sie überzeugt: „Und man kann auch Pfandautomaten so programmieren, dass sie die Boxen zurücknehmen.“

Anträge noch bis Jahresende

Eingestellt wird der Fördertopf zum 31. Dezember dieses Jahres. Bis dahin können Gastronomen aber noch Anträge stellen – und zwar auf der Internetseite der Stadt, https://www.springe.de/rathausinspringe/aktuelles/foerderung-mehrweggeschirr/. Möglich ist eine Förderung von bis zu 1000 Euro brutto pro Betrieb – aufgeteilt in die Anschaffungskosten und die Systemgebühren für ein halbes Jahr. Fragen beantworten auch Molgedey selbst, Telefon (0 50 41) 73 27 0, und Wirtschaftsförderer Daniel Behrens, Telefon (0 50 41) 73 20 4.

Von Christian Zett