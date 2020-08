Messebauunternehmen Zeissig aus Völksen beteiligt sich an Protestaktion in Hannover

Völksen/Hannover

Die Veranstaltungsbranche steckt tief in der Krise – die Corona-Pandemie sorgt für massive finanzielle Einbußen. Gestern Mittag sind hunderte Betroffene in Hannover auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren. Mit dabei: Messebauer Zeissig aus Völksen.

Unter Einhaltung der Corona-Regelungen – also mit Maske, Mindestabstand und Desinfektionsmittel – haben einige Mitarbeiter des Traditionsunternehmens aus Völksen mitdemonstriert, pünktlich um „fünf nach zwölf“. Denn für viele Beschäftigte ist es genau das, sie stehen vor großen Existenznöten – seit März fehlen ihnen Einnahmen. Firmenchef Hartmut Zeissig sei von Agenturen und Technikern auf die Demo angesprochen worden mit der Bitte, sie zu unterstützen. Denn bei der Demo gestern hätten vor allem die Veranstalter im Mittelpunkt gestanden, die einen Schwerpunkt auf Feiern und Kultur setzen. Aber auch das Messebauunternehmen sei natürlich massiv von der Corona-Krise betroffen, schließlich sind Großveranstaltungen nach wie vor verboten. Während der Protestaktion habe es vereinzelt auch Kritik an der Politik gegeben, berichtet Zeissig. Das könne er persönlich so nicht alles unterschreiben. Er habe bislang guten Kontakt zur Politik gehabt, etwa mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch, Niedersachsens Vizeministerpräsident Bernd Althusmann ( CDU), Finanzminister Reinhold Hilbers oder auch Stadtbürgermeister Christian Springfeld. „Wir haben hier gute Resonanz bekommen.“ Von der Politik selbst sei gestern aber niemand da gewesen, bedauert Zeissig. „Das war schon auffällig.“ Die Kundgebungen sollen jeden Mittwoch stattfinden. Abschluss ist am 9. September mit einer Großdemonstration in Berlin, bei der die Teilnehmer ihr „letztes Hemd“ vor dem Reichstag niederlegen wollen.

Die erste bundesweite Protestaktion der „Alarmstufe Rot“ war die der „Night of Light“, an der sich die Lighthouse Event-Technik aus Altenhagen I beteiligte. Die hinter dem Bündnis versammelten Akteure handelten im Interesse von nahezu 10 000 Unternehmen mit mehr als 250 000 Beschäftigten.

Von Saskia Helmbrecht