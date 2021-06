Völksen/Berlin

In dieser Woche wurde zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das neue Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin eröffnet. Maßgeblich an der Realisierung beteiligt war das Völksener Messebauunternehmen Zeissig.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hat das Unternehmen den Auftrag für das Projekt erhalten und seitdem an der Umsetzung mitgewirkt, sagt Geschäftsführerin Lena Zeissig. „Wir waren hauptverantwortlich für die gesamte Ausführungsplanung, also die technische Übersetzung und Ausarbeitung zur Produktion und haben den Großteil der Ausstellungsmöbel hier in Völksen produziert – außerdem haben wir das Springer Unternehmen Holz & Technic mit einem Teilbereich im zweiten Obergeschoss zur Fertigung beauftragt.“

Die Völksener waren auch hauptverantwortlich für die Installation und Montage vor Ort in Berlin, die Koordination der Gewerke und für die Logistik. Für das Gesamtkonzept verantwortlich war das Atelier Brückner aus Stuttgart.

Ausstellung für breites Publikum

Die Ausstellung in Berlin verteilt sich auf 1300 Quadratmeter und zwei Geschosse. Rund 700 Exponate sind dort zu sehen. Die Ausstellung widmet sich der europäischen Geschichte der Zwangsmigrationen vom 20. Jahrhundert bis heute. Im Mittelpunkt stehen Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen im historischen Kontext des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Politik. Ziel der Präsentation ist es, die millionenfache Erfahrung von Flucht, Vertreibung und Heimatverlust greifbar zu machen, deswegen verweisen viele Ausstellungsstücke auf individuelle Erfahrungen und persönliche Schicksale. Die Ausstellung richtet sich an ein breites Publikum, das keine besonderen Vorkenntnisse braucht. Das Dokumentationszentrum ist seit Mittwoch für Besucher geöffnet, der Eintritt ist frei.

In den vergangenen acht Monaten hat das Messebauunternehmen damit nun insgesamt drei größere Museumsprojekte realisieren können. Die Völksener waren nicht nur an dem Dokumentationszentrum, einem in Deutschland einzigartigen Lern- und Erinnerungsort, beteiligt, sondern auch an der „KinoSaurier-Ausstellung“ im Landesmuseum Hannover und einer Dauerausstellung im Deutschen Gartenbaumuseum in Erfurt, zählt Zeissig auf.

Von Saskia Helmbrecht