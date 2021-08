Mit Vertriebenen in Springe über Integration reden

Springe

Die vor 71 Jahren als „Mahnmal des Ostens“ errichtete Vertriebenengedenkstätte bekommt eine Erklärtafel, die die dort geforderte Rückkehr zu Deutschland in den Grenzen vor 1937 einordnet. Doch das Bauwerk soll auch noch anders versöhnen: Es spielt die Hauptrolle in einem gemeinsamen Projekt zweier Springer Museen.

10 000 Euro für Projekt

Die Sportsammlung Saloga, Träger des Fußballmuseums in der Roten Schule, und das Museum auf dem Burghof arbeiten zusammen an dem Projekt, das die Bundeszentrale für politische Bildung mit 10 000 Euro aus ihrem Topf „Miteinander reden“ fördert.

Unter dem Motto „Krieg, Flucht und Vertreibung – Integration gestern und heute“ soll das 1950 eingeweihte Denkmal als Aufhänger dienen, um ältere Springer mit jüngeren Leuten ins Gespräch kommen zu lassen, erklärt Dirk Schröder vom Fußballmuseum. Die Ergebnisse der Dialoge sollen dann im Museum auf dem Burghof ausgestellt werden.

Wie gelang Integration damals?

Sprechen möchten die Organisatoren vor allem mit Springern, die in ihrer Kindheit als Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten gekommen „und zufällig eben in Springe gelandet und hier heimisch geworden“ sind, sagt Schröder. Der Gedanke: Die Springer „haben viel darüber zu berichten, wie Integration damals gelang, welche Lebensumstände man hatte, wie man zunächst untergebracht wurde“ – und vieles mehr. Dass sich nun gerade erst der Friedhofsausschuss, besetzt mit Vertretern von Ortsrat und evangelischer Kirche, mit dem Denkmal befasst hatte, sei „reiner Zufall“, betont Schröder.

Kultureller Beitrag aus Schlesien

Er und seine Mitstreiter sehen die Zusammenarbeit mit dem Museum auf dem Burghof nicht nur mit Blick auf die geplante Ausstellung: In ihrer Bewerbung um Fördergelder ziehen sie auch eine Linie zur am Burghof ansässigen Heimatstube der Militsch-Trachenberger – Schlesier, die ebenfalls nach ihrer Vertreibung und Flucht in Springe eine neue Heimat aufbauten. „Die Menschen aus Schlesien haben Springe mit geprägt, mit ihren Ideen und Festen und haben gleichzeitig zur Verschönerung und auch zu Veränderungen beigetragen“, heißt es in dem Papier. Auch die gerade besiegelte Städtepartnerschaft zwischen Springe und dem polnischen Milicz spiele eine Rolle.

Letztlich gehe es darum, „den Mehrwert von Diversität sowie die unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen von Menschen mit multinationalem und multikulturellem Hintergrund darzustellen“, heißt es in der Beschreibung. Die Geschichte des Denkmals müsse „selbst wieder erforscht werden“ – so werde es „zum Verbindungsglied zwischen den Generationen und Kulturen in Springe“.

100 Projekte bundesweit

Das Springer Projekt ist eines von bundesweit 100 unter dem Label „Miteinander reden“ geförderten Vorhaben. Nach den Sommerferien sollen Teilnehmer gesucht werden. Die Ausstellung der Ergebnisse (etwa Videos) ist für Juni bis August 2022 geplant.

Von Christian Zett