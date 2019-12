Lüdersen/Bennigsen

Dabei sei die Bank offenbar gerade so richtig angenommen worden – insbesondere Bürger, die nach Hüpede mitgenommen werden möchten, säßen mittlerweile selten länger als zehn Minuten auf der Bank, berichtet Postrach. Die Fahrten nach Lüdersen oder aber von Lüdersen nach Bennigsen würden allerdings noch nicht so gut angenommen, heißt es. Postrach vermutet, dass das daran liegen könnte, dass der Fußmarsch nach Hüpede erstens viel länger ist und dass es zweitens keinen Rad- oder Fußweg entlang der Straße gäbe – so wie das auf der Straße von Bennigsen nach Lüdersen der Fall ist.

Nun also muss die Mitfahrbank ohnehin so etwas wie eine Zwangspause einlegen. „Wir werden die Bank erstmal reparieren“, sagt Postrach, die das Sitzmöbel kurzerhand mit nach Hause genommen hat und dort reparieren lassen möchte.

„Noch in der Testphase“

Wenn sie wieder heil ist, soll die Bank zurück auf den Rewe-Parkplatz. Postrach: „Wir sind noch in der Testphase.“ Sollte die Bank in den nächsten Monaten besser angenommen werden, planen die Initiatoren um Postrach, eine neue, stabilere Bank aufzustellen, die nicht so leicht zum Opfer von Vandalismus werden kann. Als Termin dafür ist das Frühjahr angepeilt. Das Gegenstück der Bank am Rewe in Bennigsen steht am Holzweg in Lüdersen: „Wer auf dem Weg zur Bushaltestelle ist, kommt auf jeden Fall an der Mitfahrbank vorbei“, ist Postrach überzeugt vom Standort.

Eingeweiht worden war die Bank im Mai 2019. Die Idee für das Projekt hatte Anja Hagedorn, die solche Bänke in anderen Kommunen kennengelernt hatte. Einer der Hintergründe dafür, dass die Bänke aufgestellt worden sind, damals nur in Bennigsen und Lüdersen, ist, dass die Busanbindungen in den Orten immer mehr ausgedünnt werden. Mittlerweile wurde das Bankangebot auch auf Oerie und Hüpede ausgeweitet. Gerade die Hüpeder nutzen das Angebot auch, um von ihrem Wohnort zeitnah nach Bennigsen zum Bahnhof oder zum Einkaufen zum Rewe und wieder zurückzukommen.

Von Ralf T. Mischer