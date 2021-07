Mitsingen in Altenhagen I ist ausdrücklich erwünscht

Altenhagen I

Toni Di Napoli und Pietro Pato laden für kommenden Dienstag, 20. Juli, zu einem Mitsummkonzert ein. Das Besondere: Die beiden Künstler der „Tenöre4You“ wollen während des Auftritts mit dem Publikum zu einem Chor verschmelzen.

Der Vorverkauf läuft

Das Konzert in der St.-Vincenz-Kirche, Zum Nesselberg 9, in Altenhagen I, beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Neuen Deister-Zeitung in Springe, Bahnhofstraße 18, Telefon (0 50 41) 78 91 0. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 19,50 Euro, an der Abendkasse werden 21 Euro fällig. Coronabedingt wurde die Platzanzahl begrenzt.

Toni Di Napoli und Pietro Pato waren bereits mehrfach im Fernsehen zu sehen und haben mit Künstlern wie Helmut Lotti oder Kim Fisher zusammengearbeitet.

Nun laden sie alle Altenhägener, die Freude am Singen haben, zu ihrem Auftritt im Rahmen ihrer Tour ein. Zahlreiche bekannte Lieder aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik werden während des Konzerts zu hören sein, darunter Songs wie „You Raise Me Up“, „Volare“, „Let It Be“ oder „Time To Say Goodbye“.

Lieder in Pop-Klassik-Mischung

Gleichzeitig wollen die „Tenöre4you“ selbst einige Lieder in ihrer Pop-Klassik-Mischung mit Livegesang in italienischem Gesangsstil präsentieren.

Um das Publikum einzubinden, werden die Texte angezeigt. Auch eine Lichtshow ist geplant.

In ganz Deutschland unterwegs

Bereits seit mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren die „Tenöre4you“ ihr Konzertprogramm in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland. Coronabedingt mussten ihre Auftritte im Rahmen der Tour teilweise verschoben werden – auch der in Altenhagen I..

Von r.