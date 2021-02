Modehäuser in Springe leiden unter den Beschränkungen

Springe/Eldagsen

Der Einzelhandel durchlebt eine schwere Zeit. Das betrifft auch die Modegeschäfte, die auf einem Großteil ihrer Kollektionen sitzen bleiben. „Wir geben uns große Mühe, weiterhin für unsere Kunden dazusein, stellen eine Warenauswahl zusammen und liefern die Kleidung bis vor die Haustür – natürlich mit Maske und Sicherheitsabstand“, sagt Erhardt Bormann, Inhaber des gleichnamigen Bekleidungsgeschäfts am Nordwall. Etwa 90 Prozent der Kunden werden vorab telefonisch beraten, nur wenige holen selbst ab.

„Die Kosten laufen weiter“

Um die Kunden über den neuesten Schick auf dem Laufenden zu halten, hat Bormann die Werbung mit Fotos über die Kanäle sozialer Netzwerke verstärkt. Obwohl das Weihnachtsgeschäft bis 16. Dezember ging, belaufen sich die Verluste für 2020 auf 20 bis 25 Prozent, drei Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Wir haben den Vorteil, dass wir fast ein reines Familienunternehmen sind. Aber die Kosten laufen weiter, und bei unseren Lieferanten müssen wir in Vorleistung gehen“, sagt Bormann. „Alles in allem könnte man sich davon einen vernünftigen Mittelklassewagen kaufen.“

Es sei eine große Herausforderung, bei der Bestellung neuer Ware das richtige Maß zu finden. Die Sommerkollektion warte bereits auf die Auslieferung. „Und jetzt müssen wir die Kollektionen für Herbst und Winter ordern, obwohl wir nicht wissen, wohin die Reise geht“, sagt Bormann. Ob überschüssige Ware getauscht werden kann, hänge auch von Absprachen und Zugeständnissen der Lieferanten ab. Damit Platz wird, bleibe keine andere Möglichkeit, als die Preise zu reduzieren.

So sieht es auch Lars Rollwage, Inhaber des gleichnamigen Modehauses in Eldagsen. „Wir müssen die Preise reduzieren, um Liquidität zu schaffen. Die Ware muss irgendwie vermarktet werden. Da gibt es viele Steuerräder, an denen man drehen kann. Ich hoffe nur, dass es keine Rabattschlacht gibt.“ Seine Kunden versorgt er ebenfalls per Lieferservice. „Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, daher versuchen meine Frau und ich, so den Kontakt zu den Kunden aufrechtzuerhalten. Wir leben von der Hand in den Mund.“ Die Phase des Lockdowns werde dazu genutzt, die Waren bald auch online anbieten zu können. „Wir sind auf dem Weg, die EDV zu verbessern und ein neues Standbein zu schaffen“, sagt Rollwage, der das Unternehmen in vierter Generation leitet.

Mit den vom Bund zugesicherten Finanzhilfen können die beiden Unternehmer indes nicht planen. „Die Steuerberater sind überfordert, weil sie immer wieder mit neuen Vorschriften bombardiert werden“, betont Bormann. Und Rollwage fügt an: „Wir brauchen ganz schnell Hilfe, damit zumindest die Fixkosten erstattet werden. In der Modebranche ist nichts mehr so, wie es war. Es herrscht blanke Existenzangst.“

Von Dennis Scharf