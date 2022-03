Müllärger in Springe hält an

Springe

Seitdem das Unternehmen RMG zum Jahreswechsel die Abholung der Gelben Säcke übernommen hat, gibt es immer wieder Beschwerden: Erst war der Sacknachschub im Einzelhandel knapp; zuletzt blieben in einigen Straßen Säcke liegen. Wir erklären, woran das liegt – und was man tun sollte, wenn man betroffen ist.

Anfang März ärgerten sich zahlreiche Springer: Aus dem Blumen- und Baumviertel unterhalb der Bahn (auf beiden Seiten der Ellernstraße) gab es genauso Klagen wie aus der Innenstadt (Bereich Fünfhausenstraße und etwa aus Völksen): Die Gelben Säcke waren am Abholtag vor den Häusern und an den Sammelpunkten liegen geblieben. Diese Woche erwischte es mehrere Straßenzüge rund um die Bahnhofstraße in Springe.

Woran liegt es?

Ein grundsätzliches Problem gibt es aus Sicht des neuen Entsorgers RMG nicht: Es sei nie auszuschließen, sagt ein Sprecher, dass einzelne Abholbereiche, Grundstücke oder Straßenzüge, sogenannte Anfallstellen, „schlichtweg übersehen“ werden, so ein Sprecher. Denkbar ist auch, dass Mitarbeiter oder Fahrzeuge am jeweiligen Tag fehlen oder dass durch Vertretungen Routen nicht richtig funktionieren.

„In Einzelfällen“, heißt es bei RMG, sei auch der Bürger selbst in der Verantwortung – wenn dieser seine „ Säcke nicht rechtzeitig ab 6 Uhr des jeweiligen Abfuhrtages zur Entsorgung am Straßenrand“ bereitlege.

Was soll ich machen, wenn meine Säcke liegen bleiben?

Entweder eine Mail schreiben oder anrufen: RMG ist erreichbar unter Gelber-Sack.Hannover@rmg-gmbh.de (aus Sicht des Unternehmens der beste Kontaktweg) oder telefonisch unter (08 00) 40 06 00 5.

Und dann? Säcke wieder reinholen oder stehenlassen?

Nicht ganz eindeutig zu beantworten: „In der Regel“, teilt der Sprecher mit, würden „ordnungsgemäß bereitgestellte“, aber liegen gebliebene Säcke, kurzfristig doch noch abgeholt – und zwar dann, wenn die Probleme seitens des Unternehmens aufgetaucht sind. Das würde fürs Liegenlassen sprechen. Andererseits haben die Fälle Anfang März in Springe gezeigt, dass die Nachholtour manchmal einige Tage auf sich warten lässt. Wer nicht möchte, dass seine Säcke solange vorm Haus liegen (und womöglich wegwehen oder beschädigt werden), der muss zu Plan B greifen und die Säcke bis zum nächsten normalen Termin wieder reinholen. Das empfehle sich laut RMG auch, wenn man selbst zu spät dran war mit dem Rausholen.

Und wenn meine Straße gesperrt ist?

Das Problem dürfte wegen der Kanalsanierung bald auf die Anwohner der Straße „Am Grünen Brink“ zukommen. In dem Fall sollten die Gelben Säcke „an einem nächstgelegenen öffentlichen Platz oder eine Kreuzung vor der Baustelle oder Straßensperrung“ bereitgestellt werden, so der Sprecher. Er weist darauf hin, dass sich durch Baustellen die Abfuhrtouren – und damit die Abfuhrzeiten – ändern könnten. Sie „werden eventuell früher als gewohnt abgeholt“. Deshalb sollten sie am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr bereitsgestellt werden.

Und wo bekomme ich nun meinen Nachschub an Gelben Säcken?

Zunächst hatte RMG sieben der 16 Abholstellen gestrichen – unter anderem DM an der Osttangente und Rossmann an der Fünfhausenstraße. Inzwischen gibt es laut Unternehmen wieder zehn Abholorte – der Wertstoffhof an der Oppelner Straße ist hinzugekommen. Und Leser berichten, dass es nicht nur bei Schlombs Am Ebersberg, sondern auch in der Filiale am Oberntor Gelbe Säcke gibt.

Offiziell sind diese Ausgabestellen aufgelistet:

Altenhagen, Dorf-Kultur-Erbe, Spiegelberger Straße 2,

Bennigsen, Rewe, Osterland 1,

Eldagsen, NP-Markt, Lange Straße 40; REWE Giese, Am Pfingstanger 3,

Gestorf, Frischmarkt, Neustadtstraße 39,

Springe, Netto, Johann-Heinrich-Schröder-Straße 2; Bäckerei Schlombs, Zum Ebersberg 9; E-Center, Osttangente 4; Wertstoffhof, Oppelner Straße,

Völksen, NP-Markt, Steinhauerstraße 51.

Weggefallen sind unter anderem die ehemaligen Abholstellen Wertstoffhof Springe (Oppelner Straße), Schlombs Springe (Oberntor), Bäckerei Oppenborn Springe/Bennigsen (im Netto Johann-Heinrich-Schröder-Straße/An der Zuckerfabrik), DM Drogeriemarkt (Osttangente), Hagebau (Osttangente) und Rossmann (Fünfhausenstraße).

Wer kann mir noch weiterhelfen?

Neben der Hotline und der Mailadresse verweist RMG auf den Abfuhrkalender von Konkurrent Aha (https://www.aha-region.de/abholtermine/abfuhrkalender) sowie auf Informationen auf der eigenen Website: www.rmg-gmbh.de/gelber-sack/region-hannover.

Von Christian Zett