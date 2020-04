Springe

Ohne mich, hatte ich stets gedacht, ich werde diese Dinger nicht anziehen. Jetzt hängt sie mir über Mund und Nase, ein wenig schief zwar, aber da – und aus dem überzeugten „ohne mich“ ist ein müdes „wenn es denn sein muss“ geworden.

Ein Besuch auf dem Maskenball der Lockerungsphase während der Corona-Krise in Springe.

Pflicht in Bussen und Geschäften

Meine ist weiß, liegt leicht in der Hand und ist seit Montag Pflicht in Bussen, Zügen und Geschäften. Zwei Schleifen gebunden, dann hängt sie. Unter der Maske riecht es ein wenig merkwürdig, wie eine Tomatensuppe, die zu lang auf dem Herd stand. Kommt das jetzt vom Stoff – oder von mir, schießt es mir durch den Kopf. Merkwürdige Maskerade.

Theodor Fontane sagte mal über Masken, dass nur, wer nicht wisse, dass er eine trage, sie am vollkommensten trage.

Vollkommenheit ist mir, ehrlich gesagt, schnurz. Als die erste Passantin mich mit dem Stoffbehang im Gesicht sieht, eine junge Frau, muss ich an Karneval denken und habe das Gefühl, dass ich gleich in den Operationssaal gehe. Und die Dame dort nach dem Tupfer fragen sollte. Dann kommt der Bus.

Der Busverkehr läuft wieder an

Regiobus-Sprecher Tolga Otkun sagt, dass mittlerweile 75 Prozent der normalen Busverbindungen wieder stattfinden – gleiches gelte für den Schulbusverkehr. Und: In den Bussen gilt zwar Maskenpflicht, kontrolliert werde die von der Regiobus aber nicht. „Wir hoffen dabei auf die soziale Kontrolle im Bus. Dass Menschen, die Masken tragen, Menschen ansprechen, die ohne unterwegs sind.“ Sollte deutlich werden, dass Menschen sich nicht an die Regeln, die das Land aufgestellt hat, hielten, sei es Sache der Polizei, die Einhaltung durchzusetzen.

Ich stehe vor der Fahrertür. Der Fahrer – ohne Mund-und-Nasenschutz – schaut mich fragend an. Ich ihn auch. Die Tür gleitet auf, nachdem ein anderer Busfahrerkollege dazukommt. Er richtet wenige Sätze an den Mann hinter dem Lenkrad. „Ich habe nichts“, sagt der Fahrer. „Wo wollen Sie denn hin?“ Ich schaue ihn fragend an. „Zur nächsten Haltestelle“, antworte ich. „Ja, steigen Sie ein“, sagt er und zeigt auf die zweite Tür.

Fahrscheine gibt es seit der Krise nur noch in der Regiobus-App oder an Ticketautomaten oder Verkaufsstellen. Der Fahrer ist hinter einer Kunststofffolie vom Fahrgastraum abgetrennt.

Alle tragen Masken

Mit Maske fühlt sich Schwarzfahren, falls es das ist, was ich gerade mache, nicht mehr so schlimm an. Immerhin tragen die Banditen in den Western von Sergio Leone auch immer Masken. Und als ich mich umschaue, komme ich mir mit dem Ding auch nicht mehr so albern vor, denn hier tragen alle eine Maske – zumindest alle beiden Fahrgäste: Eine junge Frau mit dunklen Haaren hat eine grüne Maske über dem Gesicht, ein Jugendlicher hat sich eine blaue Maske vor Mund und Nase geschnallt. Da bin ich mit meinem neutralen Weiß ja fast ein wenig altbacken, denke ich. Die Fahrt dauert nur drei Minuten. An der Bushaltestelle steht eine ältere Dame, die sich auf einen Rollator stützt; auch sie mit Maske – aber die hat sie nicht umgeschnallt, sondern locker um den Hals baumeln, von wo sie in Richtung Boden herunterhängt.

Mir fällt der Film „Die Maske“ mit Jim Carrey ein. Darin erhält der Protagonist eine Maske, die es ihm möglich macht, all seine Wünsche und Sehnsüchte wahr werden zu lassen. Allerdings gerät die Sache irgendwie außer Rand und Band, jedenfalls wirft er die Maske später weg, weil er die Frau, die er wollte, auch ohne sie gekriegt hat.

So, aussteigen. Weiter geht’s. Auf den Parkplätzen der Läden an der Osttangente wird es ganz verhüllt: Weiß überdecken sie die Münder und Nasen, diese Masken, die wie Gesichter sind, Gesichter, die wie Masken sind? Ein Mann mittleren Alters steht vor seiner Mercedes C-Klasse und ruckelt seinen Mundschutz zurecht. Schiebt den Einkaufswagen vor den Kofferraum. Eine junge Frau steigt in ihren Wagen und reißt sich den Stoff vom Gesicht; eine Rentnerin zieht die Maske, die ihr heruntergerutscht war, nach oben und schließt das Auto ab.

Als ich den Eingang des E-Centers betrete, steht hier das Security-Personal und passt auf, dass zu jeder Maske ein Mensch gehört. Weiß ist auch hier die Farbe der Wahl, manche Kunden haben diese OP-grünen Dinger. Ich bin froh, als mir zwei junge Frauen entgegenkommen: Die linke trägt eine beigefarbene, die rechte eine in hellrosa. Maskierte Individualität. Bisher habe ich viele Masken gesehen; wann werde ich menschliche Gesichter sehen, hat mal Jean-Jacques Rousseau geschrieben, denke ich, sehe, dass ein Kassierer seine Maske kurz abgenommen hat. Dieser Rebell, schießt es mir durch den Kopf.

Tatsächlich sind Busfahrer und Verkäufer von der Maskenpflicht in Niedersachsen ausgenommen. Und Einzelhandelsgeschäfte und Unternehmen müssen die Einhaltung der Maskenpflicht ihrer Kunden nicht kontrollieren. Sie können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen.

Eingeschränktes Gesichtsfeld

Ich schiebe den Wagen Richtung Obstabteilung, bewege den Kopf zur Seite: Erst jetzt merke ich, wie eingeschränkt mein Gesichtsfeld ist. Da, wo ich eigentlich die Tomaten vermute, ist der obere Teil einer weißen Linie, die quer durch mein Blickfeld geht. Das Gemüse droht gerade, darin unterzugehen, wenn ich meinen Kopf nicht nach unten bewegen würde. An die Kasse – und dann raus!

Da, wo die Einkaufswagen geparkt werden, steht eine Frau, deren Mund nicht vermummt ist, was mir gut gefällt. Ich drehe mein weißes Rechteck in ihre Richtung und lächle sie an. Sie lächelt nicht zurück. Im Auto ziehe ich die Maske herunter und bin froh, dass ich meine eigene Nasenspitze wieder sehen kann und hoffe, dass sich die Menschen künftig wieder an ihrem Lächeln erkennen werden. Und nicht an ihren Masken.

