Nabu-Blühwettbewerb: Jury wählt Fotos aus

Springe

Drei Fotos haben am Ende die Nase vorn – aber zunächst von Anfang an: Der Nabu hat in diesem Jahr über siebentausend Tüten verteilt, in denen mehrjährige Wildblumensamen waren: Die mussten Springer aussäen und das Ergebnis anschließend fotografieren, um sich am Fotowettbewerb des Nabu zu seiner Blühaktion beteiligen zu können.

Eine Jury aus Anike Molgedey (Stadtmarketing), Heiko Brede (Landesforsten), Michael Borgolte (Nabu) und Ralf T. Mischer (Neue Deister-Zeitung) haben aus den vielen Einsendungen jetzt die besonders herausragenden Fotos ausgewählt. Bewertet wurden dabei neben fotografischen Kriterien natürlich auch das Blühergebnis des jeweiligen fotografierten Beetes.

Den ersten drei Einsendern blüht dabei eine Große Kitz-Card für das Wisentgehege im Wert von je 70 Euro. Vierter bis zehnter Platz bekommen je eine Familientageskarte für das Wisentgehege im Wert von je 33 Euro. Die Preisträger werden am Sonntag, 29. September, offiziell bekannt gegeben.

Und zwar im Rahmen eines Vortrags über lebendige Gärten, den der Nabu-Experte Dr. Olaf von Drachenfels halten wird. Die Samentütchen sind übrigens, wie berichtet, mehrjährige – weshalb der Nabu darauf hinweist, dass auch 2020 die Orte der Aussaat sich noch in ein Blütenmeer verwandeln könnten. Falls es in diesem Jahr wegen der Trockenheit nicht geklappt haben sollte.

Von Ralf T. Mischer