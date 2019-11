Eldagsen

In der Feldmark am Rande von Eldagsen versammelten sich am Sonnabend Helfer und Vertreter des Realverbandes Eldagsen, des Kiwanis-Clubs, der Baumschule Kewel sowie dem Nabu, um „die Feldmark für Insekten zu begrünen“, sagte die Nabu-Vorsitzende Rita Nickel. „Lasst uns einen Baum in die sehr ausgeräumte Landschaft setzen“, forderte sie. Die Baumpflanzaktion sei ein Gemeinschaftsprojekt, so Nickel. Der Realverband habe sich gemeinsam mit Kiwanis und der Baumschule mit dem Wunsch an den Nabu gewandt, einen ersten Baum im Sinne der Begrünung der Landschaft zu pflanzen. Der Nabu sei sofort begeistert gewesen und habe sich bereit erklärt, eine Sommerlinde zu spenden.

Baumschule gibt Ratschläge

Nach einer kurzen Einweisung durch Edward Paprotny von der Baumschule Kewel konnte die etwa 15 Jahre alte Sommerlinde in die Erde gesetzt werden. Und auch der Landwirt, neben dessen Feld die Sommerlinde gepflanzt wurde, freue sich über den neuen Baum in der Feldmark. „Vorher stand dort auch eine Sommerlinde“, habe der Landwirt Paprotny erzählt.

Die Pflanzaktion soll keine einmalige Sache bleiben. Bei der jährlichen Feldrundfahrt des Realverbands und der Landwirte solle erneut nach einem geeigneten Gelände für eine Baumpflanzung gesucht werden, berichtete Nickel. „Vielleicht kann ja auch jedes Jahr ein Baum gepflanzt werden.“

Bereits am Sonnabend blieb es nicht nur bei der einen Aktion im Interesse des Naturschutzes. Auf der Streuobstwiese gegenüber dem Forsthaus Mühlenbrink hängte der Nabu mit der Unterstützung von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Springe und ihrem Leiter und Betreuer Sebastian Tschöpe 20 Nisthilfen aus Holzbeton für Vögel und Hornissen auf.

Ersatz für fehlende Baumhöhlen

„Streuobstwiesen sind ein interessanter Lebensraum“, so Michael Borgolte, Vize-Vorsitzender des Nabu. Die Streuobstwiesen würden einen natürlichen Brut- und Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bieten. Die neuen Nisthilfen sollen Baumhöhlen ersetzen, die infolge fehlender Altbaumbestände auf jungen Streuobstwiesen wie der am Mühlenbrink nicht vorhanden sind.

Mit erkennbar großem Spaß schwärmten die Jugendlichen aus und platzierten die Nistkästen an den Bäumen. Wenn ein Arm einmal nicht ausreichte, wurden die Nistkästen auch mithilfe einer Räuberleiter in die Bäume gehängt. Nach gut einer Stunde war die Arbeit getan. Im kommenden Jahr wollen die Helfer dann gemeinsam die Kästen kontrollieren und hoffen dabei auf eine „erfolgreiche Belegungsquote“.

Von Julie Pape