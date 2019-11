Springe

Sie war erst 14 Jahre alt, als ihr leiblicher Vater und ihre Stiefmutter nicht nur vor ihren Augen sexuelle Handlungen an einander durchführten – sondern als die Frau auch noch Hand an das junge Mädchen legte. Das war vor sieben Jahren. Jetzt wurde das Paar am Springer Amtsgericht zu Geldstrafen verurteilt.

Paar schweigt zu den Vorwürfen

Mehrere Prozesse seien eingestellt worden, sogar ein Glaubwürdigkeitsgutachten des jungen Mädchens wurde eingeholt, erklärte die Richterin mit Blick auf den langen Zeitraum zwischen den Taten und der jetzigen Verhandlung. Neu ins Rollen gebracht wurde der Fall durch die Aussagen eines Zeugen. Der 48-Jährige berichtete während der Verhandlung Schockierendes, während Vater und Stiefmutter zu den Vorwürfen schwiegen.

Zeuge war bei Feier zu Gast

Er sei damals zu Gast bei einer Feier der Familie gewesen, so der 48-Jährige. Der Vater des Mädchens sei zu ihm gekommen und habe gesagt, seine Tochter wolle mit ihm schlafen, so der Zeuge. Daraufhin sei er mit dem Mädchen, dem Vater und der Stiefmutter ein Stockwerk höher gegangen. „Er sagte, das Mädchen würde blasen, das hätte ich noch nicht erlebt“, berichtete der Zeuge aus seiner Erinnerung. Oral befriedigt habe dann aber die Stiefmutter erst ihren Mann und dann ihn selbst – alles vor den Augen der Tochter. Die Frau sei zu dem Zeitpunkt scho ziemlich betrunken gewesen, berichtete der 48-Jährige. Zudem sei ein Joint herumgegangen. Und die Stiefmutter habe ihm und auch der Tochter ein kleines Fläschchen mit einer Flüssigkeit unter die Nase gehalten. Davon sei ihm schummerig geworden. Er berichtete weiter, dass sich die Frau und das Mädchen nackt aufs Bett gelegt hätten, der Vater habe dann Fotos von ihrem Intimbereich gemacht. Die Stiefmutter habe das Mädchen irgendwann auch an den Brüsten berührt.

“Widerlich, was da gelaufen ist“

Nachdem dann paarweise geduscht worden sei – wer mit wem, daran konnte sich der Zeuge nicht erinnern – seien alle vier ins Bett gegangen. Er habe mit dem Mädchen nur geschmust – ob der hinter ihr liegende Vater sexuelle Handlungen an der 14-Jährigen durchgeführt habe, habe er nicht sehen können.

„Es war widerlich, was da gelaufen ist“, sagte der 48-Jährige vor Gericht. Das sei ihm kurz nach dem Vorfall deutlich geworden. Wenig später habe er das Mädchen überredet, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Sie wurde aus der Familie geholt und kam in ein Heim. Er habe noch eine Weile mit ihr Kontakt gehabt, auch noch einmal mit ihr geschlafen. Dann sei die Verbindung abgebrochen. Das Opfer, inzwischen eine junge Frau, musste bei dem Prozess nicht aussagen. Der Verteidiger der Stiefmutter wollte dies als das freundschaftliche Signal verstanden wissen, dass die Taten nicht bestritten würden. Die heute 21-Jährige war als Nebenklägerin aufgetreten. Ihr Anwalt erklärte: „Was hier heute verhandelt wurde, ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Das Schöffengericht verurteilte schließlich die Stiefmutter wegen sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener zu 120 Tagessätzen à 10 Euro, den Vater mit höherem Einkommen zur gleichen Tagessatzhöhe à 25 Euro. Er war zwar – anders als seine Frau – nicht angeklagt, die Tochter berührt zu haben. Allerdings hat er eine lange Liste von Vorstrafen und saß bereits mehrfach im Gefängnis.

Von Anne Brinkmann-Thies