Die Zahlen ändern sich fast täglich, der Trend ist aber klar: Im neuen Kita-Jahr ist bislang rechnerisch mehr als jedes dritte Kind ohne Betreuungsplatz. Von 724 angemeldeten Mädchen und Jungen sind 275 über kurz oder lang von der Platznot betroffen. Unterdessen laufen die Planungen für die nächste Vergaberunde, die im Januar beginnen soll.

Das geht aus einer Statistik hervor, die die Stadt am Mittwoch, 28. August, dem zuständigen Sozialausschuss vorlegen wird. Demnach sind für das neue Kita-Jahr (Stand 9. Juli) 384 neu angemeldete Kinder in einem Kindergarten im Stadtgebiet untergebracht worden. Weitere 65 haben entweder einen Platz bei Tageseltern oder in einer Nachbarkommune bekommen.

167 Kinder aktuell ohne Betreuung

Akut ohne Betreuungsplatz stehen momentan 167 Kinder da; weitere 108 werden während des Kita-Jahres dazukommen: Sie sind erst für einen späteren Zeitpunkt angemeldet. Gleichzeitig erhofft sich die Stadt noch eine größere Erleichterung: Anfang Dezember soll die neue städtische Kita in Eldagsen an der Nordstraße in Betrieb gehen; sie könnte dann weitere 51 Kinder aufnehmen.

Kurios: Bei aller Knappheit gab es laut Stadt zuletzt nach wie vor „einige wenige Kinderbetreuungsplätze“, die den Eltern angeboten würden – offenbar handelt es sich auch um solche Plätze, die nicht die Nachfrage in Sachen Ort und/oder Betreuungsstunden erfüllen.

In der kommenden Woche kommt unterdessen die Arbeitsgemeinschaft Kita zusammen, in der unter anderem Vertreter der Stadt und der Einrichtungen sitzen. Das Ziel: Planungen für eine Erneuerung des gerade erst in diesem Jahr eingeführten Anmeldesystems. Denn das war bei vielen Eltern auf massive Kritik gestoßen. Unter anderem will die Stadt nun bei der Informationspolitik nachbessern: „Wir erarbeiten einen Plan, wer wie und wann eine Rückmeldung bekommt“, sagt Fachbereichsleiterin Hanna Kahle.

Neues Vergabesystem soll mehr Transparenz schaffen

Das Ziel: mehr Transparenz – und weniger Unsicherheit bei den Eltern, die während und nach den einzelnen Vergaberunden im Unklaren schwebten. Reformiert werden soll auch das Punktesystem: Vor allem die Vergabe nach dem jeweiligen Arbeitsweg hatte für viel Unmut gesorgt; Eltern konnten nicht nachvollziehen, warum sie in manchen Fällen keine Punkte bekamen; auch die Nachweise waren teils schwierig. „Auch die Kita-Leitungen haben bestätigt, dass das so nicht praktikabel war“, sagt Kahle. Skeptisch ist die Fachbereichsleiterin unterdessen, was eine weitere mögliche Neuerung angeht: die Ansiedlung der Kitaplatz-Vergabe zentral bei der Stadt – und nicht mehr unter Mitarbeit der Einrichtungen. Kurzfristig sei das womöglich die bessere Lösung, so Kahle. Doch die Beteiligung der Einrichtungen sei ebenfalls wichtig und sinnvoll – vor allem, „wenn wir irgendwann wieder genug Plätze haben“. Die Frage sei also, ob man das System in dem Punkt überhaupt anfasse.

Die Ergebnisse der Vorgespräche will die Stadt am 25. September dem Jugendhilfeausschuss in einer Sondersitzung präsentieren. Die Debatte soll dann zeitig abgeschlossen werden, um bei der nächsten Vergaberunde die Änderungen umsetzen zu können, so der Plan im Rathaus.

Von Christian Zett