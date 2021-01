Springe

Karsten Kohlmeyer hat eine einfache Erklärung für die Schwankung: „Das ist immer stark personalabhängig“, sagt der Ordnungsamtsleiter der Stadt. 2019 habe die zuständige Kollegin sehr viel mehr Zeit gehabt, sich um den ruhenden Verkehr zu kümmern – also gezielt Falschparker aufzuschreiben. 2020 hatte die Stadt testweise einen Blitzeranhänger gemietet und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, „das musste die Kollegin auch mit begleiten“, so Kohlmeyer.

„Falschparker gibt es immer“

Potenzial zum Knöllchenverteilen habe Springe nach wie vor: „Falschparker gibt es immer.“ Nach wie vor ist die Mitarbeiterin hauptsächlich in der Kernstadt unterwegs, „da, wo man Parkraum bewirtschaften muss“, so Kohlmeyer – also im Bereich zwischen Obern- und Niederntor. Entspannt habe sich der Bereich vor Büro & Co. mit dem Postshop am Niederntor, „seit wir dort Kurzzeitparkplätze eingerichtet haben“.

Anzeige

Die Situation sei schon in der Fünfhausenstraße angespannt gewesen, als die Post noch dort war. „Am Niederntor ist es nicht besser. Das Problem ist, dass wir da ein Geschäft mit regem Zulauf in einem verkehrsberuhigten Bereich haben – aber das war nicht unsere Idee“, so Kohlmeyer.

Auch dort, „wo hoher Parkdruck ist“, werde verstärkt kontrolliert, „insbesondere im Bereich der BBS“, sagt Kohlmeyer. Dort habe das Ordnungsamt allerdings im abgelaufenen Jahr einen Spagat hinlegen müssen, „denn Schüler und Anwohner standen durch die Baumaßnahmen dort vor dem Problem: Wohin mit den Autos? Damit muss man sensibel mit umgehen.“

Mehr Kontrollen in Ortsteilen

Verstärkt sei die zuständige Mitarbeiterin mittlerweile auch in den Ortsteilen unterwegs „und geht Hinweisen nach, etwa wenn Grundstückseinfahrten zugeparkt sind“, berichtet Kohlmeyer, „das macht aber nur einen geringen Anteil aus.“

Das „günstigste“ Parkvergehen zieht ein Verwarngeld von 10 Euro nach sich, für schwerere Verstöße darf die Stadt bis zu 55 Euro kassieren. Zahlt der Verkehrssünder das Verwarngeld, ist der Fall abgeschlossen „und das Geld landet bei uns“, so Kohlmeyer. Gewinn macht die Stadt damit übrigens nicht – von dem Geld werden Personal- und Sachkosten bezahlt.

Wenn nicht gezahlt wird, geht der Bescheid weiter an die Region. Dann könnte aus dem Verwarn- ein Bußgeld werden – und eine Bearbeitungsgebühr obendrauf kommen.

Von Jan-Erik Bertram