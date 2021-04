Bennigsen

Rund ein Jahr dauerten die Kanal- und Sanierungsarbeiten in der Elbinger und Glatzer Straße in Bennigsen. Die Bauabnahme ist nun für kommenden Dienstag geplant, sagt ein Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES). Ortsbürgermeister Jörg Niemetz (CDU) hat sich nun selbst ein Bild von den Bauarbeiten gemacht. Insgesamt sei er mit dem Ergebnis sehr zufrieden, so Niemetz. Allerdings bekam er während des Ortstermins auch herbe Kritik seitens eines Anliegers aus der Breslauer Straße über den Ablauf der Sanierungsarbeiten mit.

Baustoffe auf Parkflächen gelagert

Bei der Kanal- und Straßensanierung sei der Aushub als Flüssigboden wiederverwertet worden. Diese Baumethode habe sich dort aber wegen fehlender Zwischenlagerplätze nicht bewährt und „sollte im Interesse der Bürger nur in Neubaugebieten oder beim Vorhandensein eines zentralen Mischplatzes angewendet werden“, so der Anwohner. Der Aushub hätte lieber abgefahren und der Flüssigboden mit einem Mischer wieder angeliefert werden sollen. Stattdessen seien Lagerflächen für das Bauprojekt im sogenannten Schlesierviertel auf der Parkfläche im westlichen Ende der Breslauer Straße sowie teilweise auf dem Freibadparkplatz eingerichtet worden. Und die Anwohner der Breslauer Straße, die die Baufahrzeuge als kürzesten Weg nutzten, würden durch den sehr regen Baustellenverkehr stark belastet, kritisiert der Anlieger. „Der Unmut vieler Anwohner ist groß.“ Teils im Minutentakt seien Radlader, Dumper und Kipper auf der Breslauer Straße unterwegs, um Material zu transportieren. Und das mit „höchstmöglicher Geschwindigkeit“, so die Kritik des Bennigsers. „Die Hydraulikantriebe der Baugeräte jaulen in den höchsten Tönen.“

Besonders anstrengend sei das für ältere Menschen und jene, die im Homeoffice oder Homeschooling seien. Er fragt: „Ist bei dieser Lager- und Transporttechnik eigentlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht worden? Und wie sieht es aus mit dem Immissionsschutz und dem CO2 -Ausstoß?“ Er befürchtet, dass auch in den nächsten Sanierungsschritten im Schlesierviertel, die sich noch Jahre hinziehen, die Parkflächen als Lagerplatz genutzt und damit die Belastung der Anlieger weitergehen könnte. „Das wäre unerträglich.“

Und es gibt noch mehr Kritik des Anwohners: Die Breslauer Straße sei aufgrund der Bauarbeiten und des Lagerplatzes sehr stark beschädigt worden. Denn das provisorisch eingebaute Mineralgemisch ohne Bindemittel sei durch den regen Verkehr herausgefahren worden und habe sich über die umliegenden Straßenoberflächen verteilt. „Die Gefahr durch Steinschlag für Personen und Kfz ist enorm“, berichtet der Anlieger.

Baustoff fällt auf die Straße

Durch die übervollen Radlader- und Baggerschaufeln fielen auch permanent Baustoffe auf die Straße. Das Material werde dann durch die schweren Baufahrzeuge in die dünne Deckschicht eingedrückt und durch Steinschlag überall verteilt. „Es sieht so aus, als sollte die Straße mit aller Gewalt zerstört werden, um sie dann auf Kosten der Bürger neu machen zu können. Wer zahlt eigentlich den Mehraufwand für die unnötigen Quertransporte, ist das alles in den Einheitspreisen mit eingerechnet und wird von den wiederkehrenden Ausbaubeiträgen getragen?“

Bei der Abnahme der Elbinger und der Glatzer Straße am Dienstag sollen auch die Lagerfläche in der Breslauer Straße sowie die Straße selbst in Augenschein genommen werden, sagte der SES-Mitarbeiter.

Bauarbeiten vor der Haustür seien für die Anwohner immer schwer, zeigt Ortsbürgermeister Niemetz Verständnis. Und ja, er könne verstehen, dass manches Vorgehen der Firmen Kopfschütteln auslöste. „Aber ich kenne manche Hintergründe nicht und mag das daher nicht fachlich beurteilen.“ Problematisch sei die Kommunikation vor Ort. Erst dann könne festgestellt werden, welche Kritik angebracht sei. Baufirmen und Verwaltung hätten mehr „Hand in Hand“ arbeiten müssen. Niemetz sei es daher wichtig gewesen, sich vor Ort ein Bild zu machen und als Vermittler Kontakte herzustellen, gerade weil die Fronten teils verhärtet seien. „Ich kann beide Seiten verstehen.“

Von br/sah