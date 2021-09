Springe

Der Frust war groß, erinnert sich Petra Keck. „Aber sich zu ärgern, bringt ja auf Dauer nichts. Also haben wir nach einem Weg gesucht, wie es trotzdem funktioniert.“ Ihr Verein Kinder leben in Völksen (Kliv) ist Schirmherr einer Bauaktion, die Nachbarn zusammen mit dem Ortsrat und der Stadt organisieren, um eine 55 Meter lange Gehweg-Lücke am Bosselweg zu schließen.

Fast jeder Anwohner des Neubaugebiets Lütjes Feld zahlt bereitwillig 100 Euro, damit die Bauaktion gestemmt werden kann. Und die meisten Familien schicken auch einen Helfer zum Verlegen der Pflastersteine am Sonnabend. „Es ist richtig toll, wie viele mitmachen“, bedankt sich Anwohner Arne Loth, der Kliv-Mitglied und „Chefplaner“ des Projekts ist.

Bei Erschließung links liegen gelassen

Weil der Gehweg nicht mehr zum Neubaugebiet gehört, wurde er bei der Erschließung links liegen gelassen. Den Grünstreifen nachträglich zu befestigen, sei vergleichsweise teuer, rechnete die Stadt vor. Sie empfehle den Lückenschluss zwar, die Maßnahme löse aber wiederkehrende Straßenausbaubeiträge aus – pro Mustergrundstück im Gebiet Völksen Nord etwa 50 Euro.

„Dass der Gehweg fehlt, ist für unsere Kinder gefährlich“, erklärt Loth, warum er die Initiative ergriff und auf Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr zuging. „Die Kinder müssen an der Stelle dreimal unnötig die Fahrbahn überqueren.“ Bei parkenden Autos, einer Kreuzung und Fahrzeugen, die die Kurve schneiden – nichts, was der Vater gutheißen kann.

Loth und Langrehr holten den Verein Kliv ins Boot. Die Lösung: Eigeninitiative ergreifen. In Zusammenarbeit mit dem städtischen Tiefbauamt erstellten sie einen Detailplan und orderten 52 Tonnen Mineralgemisch, 11,25 Tonnen Splitt und palettenweise Pflastersteine.

Kosten werden verteilt

Der Ortsrat bezahlt das Mineralgemisch und den Schotter, die Stadt die Bord- und Pflastersteine, die Anwohner finanzieren den Beton und kommen für die Maschinenmiete und den Arbeitslohn der Facharbeiter auf. Kliv gibt einen Zuschuss. Und auch der Nabu ist im Boot: Er spendet die Blühsamen, die den Grünstreifen neben dem neuen Fußweg aufwerten sollen.

Am Mittwoch um 8 Uhr war Baustart. Die beiden Landwirte Hendrik Niemann und Karsten Rodenberg luden die Erde auf und brachten sie zu einer Anwohnerin, dann machte sich ein Mitarbeiter der Firma Werner Ott daran, den neuen Untergrund fachmännisch aufzubauen. Die Anwohner hätten auch diesen Part übernommen, wegen der Gewährleistung war das allerdings nicht möglich. Sie beschränken sich deshalb aufs Pflastern und gaben sich schon am Mittwochabend gut gelaunt: „Schön, dass wir uns bei dieser Aktion noch besser kennenlernen.“

Von Marita Scheffler