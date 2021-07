Lüdersen

Eigentlich haben die Lüderser nichts dagegen, dass das Gelände des Nagelschen Hofes überplant und neu bebaut wird – aber sie wünschen sich mehr Rücksicht auf die architektonischen Gegebenheiten des Bergdorfes. Das ist das Ergebnis einer ersten Anhörung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung wegen des entsprechenden Bebauungsplans für „Unterhalb der Kirche“. An den Plänen der Investorengruppe, die den Hof gekauft hat, gab es im Vorfeld heftige Kritik, eine befürchtete Eskalation bei der Anhörung gab es aber nicht – es blieb bei Diskussionen.

An der Anhörung beteiligten sich Vertreter der Stadt Springe, der Investorengruppe, des Planungsbüros und gut 60 Bürger. Auch Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer, Lüderser Bürger und Historiker mit dem Schwerpunkt Regionalgeschichte, war dabei. Er lobte den Vertreter der Investorengruppe für seine Kompromissbereitschaft.

„Sie werden sicherlich Federn lassen müssen“

Wie berichtet, haben die Investoren von der Bebauung des 5300 Quadratmeter großen Grundstückes mit 32 Wohneinheiten und Tiefgarage bereits Abstand genommen. Jetzt stehen neun Einfamilienhäuser in Kombination mit Mehrfamilien- und Doppelhäusern mit insgesamt etwa 19 Wohneinheiten zur Diskussion. Hauptmeyer wies darauf hin, dass es bei dem Gelände um die Keimzelle des Dorfes aus vermutlich vorchristlicher Zeit gehe. Eigentlich sei auch der Nagelsche Hof erhaltenswert. Dennoch: „Wir kriegen hier etwas Neues hin, aber Sie werden sicherlich Federn lassen müssen“, gab er Stephan Malonnek als Vertreter der Investorengruppe mit auf den Weg.

Weitergehende Vorstellungen hat Lena Weber-Hupp vom Planungsbüro SRL Weber in Hannover für das Bergdorf entwickelt: Sie sieht das Gelände als eine „hochinteressante Fläche für die Dorfgemeinschaft“.

Denkbar sei, die Obstwiese dem Kindergarten zugänglich zu machen, einen Mehr-Generationen-Treffpunkt zu schaffen oder einen Ort für das in Lüdersen gepflegte Theaterspiel zu schaffen.

Wie bei Hauptmeyer steht auch für Weber-Hupp die denkmalgeschützte Kirche im Zentrum aller Neuplanungen: „Die Kirche genießt Umgebungsschutz, wenn dort gebaut wird, dann muss man sehen wie viel und in welcher Art und Weise.“ Weber-Hupp hat diese Stellungnahme im Auftrag mehrerer Bürgerinnen und Bürger erarbeitet, die die Befürchtung haben, „dass hier etwas aus dem Ruder zu laufen droht“. Malonnek machte hingegen deutlich, dass auch Lüdersen „Federn lassen“ müsse – und: „Es handelt sich hier nicht um Gemein-, sondern Privateigentum. Wenn hier ein Treffpunkt entstehen soll, dann müssen die Lüderser in die Tasche greifen und uns das Grundstück abkaufen.“

Bedenken wegen Friedhofsnähe

Die Bewohner des Bergdorfes äußerten während der Anhörung weitere Bedenken: Mehrere Einwohner empfinden den Abstand zum alten Friedhof als deutlich zu gering. Wieder andere fürchten die Verbreiterung der Straße Am Heinsood und den Ausbau zur „Rennstrecke“. Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist die Veränderung der typischen Dorfsilhouette durch untypische weiße Fassaden, die auch das weithin sichtbare Erscheinungsbild der Wehrkirche trüben. Und auch die geringen Grundstücksgrößen von 320 Quadratmetern sind nicht Jedermanns Sache: „Wir sind hier in Lüdersen und nicht in Hannover-Mitte“, äußerte sich ein Bürger.

Einen Kompromissvorschlag hatte die Ratsfrau Elke Thielmann-Dittert (Grüne) aus Bennigsen als Mitglied des Planungs- und Umweltausschusses mitgebracht. Sie könne sich Bauten aus Ziegel und Holz vorstellen, die den dörflichen Charakter widerspiegeln, sagte sie. Denkbar sei auch, die alte Hofstruktur aufzunehmen. Gegenüber Malonnek äußerte sie den Wunsch, über einen Ausschreibungswettbewerb nachzudenken, um neue Ideen zu sammeln. Die Stadt Springe hat für nächsten Montag einen weiterführenden Dialog mit allen Beteiligten angeboten.

Von Thomas Vahle