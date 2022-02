Lüdersen

15 Schwalbenpaare stoppen den Abriss des alten Bauernhofs Nagel in der Dorfmitte von Lüdersen. Allerdings nur vorerst: Sobald die Vögel die Nisthilfen angenommen haben, die auf drei anderen Höfen im Ort angebracht werden, dürfen die Mauern fallen. Lüderser reagieren enttäuscht.

Mitglieder der Interessengemeinschaft Baukultur und Dorfentwicklung Lüdersen hatten gehofft, dass zumindest ein Teil der alten Gebäude erhalten wird. Vor allem das prägnante Fachwerkhaus, in dem die Bauersfamilie lange wohnte, sei viel zu schön, um dem Erdboden gleichgemacht zu werden.

Ein Vertreter des Investors lehnte im Planungsausschuss, in dem der Abriss thematisiert wurde, jedoch ab. Das alte Fachwerkhaus sei marode und könne nicht gerettet werden. Ein Neubau aus Fachwerk komme zu teuer. Aber: Man sei weiterhin offen für Gespräche und bemühe sich, auch den Neubau zu einem Blickfang zu machen.

Keine „Veränderungssperre“

Mehrere Lüderser hatten mithilfe der Grünen versucht, den Abriss zu stoppen und eine „Veränderungssperre“ zu erreichen. Das Gebiet direkt unter der Kirche müsse mit noch mehr Fingerspitzengefühl überplant werden. Anfangs waren 15 Reihen- und Mehrfamilienhäuser plus Tiefgarage für 80 Fahrzeuge vorgesehen, erinnerten Besucher im Planungsausschuss. Der Investor besserte nach und reduzierte auf fünf größere Gebäude in U-Form. Auch ein Teil der alten Obstwiese und der alten Grenzmauer sollen erhalten werden.

Eine „Veränderungssperre“ habe keine Aussicht auf Erfolg, sagt Stadtplanerin Petra Preuß: „Die kann nicht gezogen werden.“ Schließlich sei das erklärte Planungsziel von vornherein gewesen, die Gebäude der alten Hofstelle abzureißen und hier neuen Wohnraum entstehen zu lassen. Nichts anderes passiere.

Offene Überdachungen bereits entfernt

In dem Einwand hieß es auch, mit dem Abriss sei bereits begonnen worden. Allerdings wurden nur Stahlgerüstbauten – also offene Überdachungen – entfernt. Das sei zulässig. Mehr verschwinde in den nächsten Monaten auch nicht, weil auf dem Hof zuletzt zahlreiche Rauch- und Mehlschwalben gebrütet haben. Die Rauchschwalben mögen dunkle Gebäude und Vieh – dabei gibt es dort längst keine Tiere mehr.

Die Rauchschwalben dürften sich deshalb auch mit anderen Plätzen im Ort anfreunden. Drei Landwirte aus Lüdersen hätten sich bereit erklärt, insgesamt 30 Nisthilfen bei sich aufzuhängen. Sobald mindestens drei Paare umgezogen sind, sei alles gut, sagt Preuß: „Dann ziehen die anderen mit.“

Baustart nicht vor Oktober

Die Stadtplanerin geht davon aus, mindestens bis Oktober würden auf dem Nagelschen Hof keine Steine bewegt. Vermutlich bleibe es noch dieses gesamte Jahr ruhig. Die Politik werde das Projekt weiter begleiten können, und der Investor habe angeboten, sich auch noch zu einem dritten Dialog mit Anwohnern und Interessierten zu treffen. Er sei durchaus bemüht, für eine Optik zu sorgen, die zur Umgebung passt; zum Beispiel, indem rote Dachziegel und Holzfenster zum Einsatz kommen.

Von Marita Scheffler