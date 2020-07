Springe

Seit die Bahn im Februar erklärt hatte, Anfang des kommenden Jahres die veralteten Aufzüge austauschen zu wollen, ist die Aufregung groß: Denn die Arbeiten dauern zehn Monate – ohne, dass es in dieser Zeit einen Ersatz für die Betroffenen gibt.

Stadt und Lokalpolitik waren umso empörter, nachdem die Bahn Forderungen nach einer Alternative als nicht erfüllbar zurückgewiesen hatte. So hatte man die Nutzung einer sogenannten Treppenraupe verworfen, mit der Rollstühle oder Kinderwagen auch über eine herkömmliche Treppe transportiert werden können. Das sei baulich nicht möglich.

Nun sieht Bürgermeister Christian Springfeld den Ball im Feld der Region Hannover, die Träger des heimischen Nahverkehrs ist. Dort, so Springfeld, unterhalte man sich nun mit der Bahn – „ohne Beteiligung der Stadt Springe“. Und die scheinen zumindest in die richtige Richtung zu gehen: Man arbeite „derzeit an Alternativen für Fahrgäste (...), die auf barrierefreies Reisen angewiesen sind“, teilt die Regio auf Anfrage mit. Diese sollen demnach als Ersatz für den dann nicht mehr barrierefreien Bahnhof in Springe an die nächstliegenden Stationen gebracht werden – je nach Fahrtrichtung nach Völksen oder nach Bad Münder.

Varianten werden geprüft

Erledigt werden soll dieser Verkehr entweder per Linienbus – oder nach Bedarf per Taxi, wie bereits aus Springe angeregt. Beide Varianten würden momentan geprüft, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Ein strittiger Punkt dürfte sein, wer für dieses Angebot bezahlt: Die Bahn hatte bereits im Vorfeld durchblicken lassen, sich nicht zuständig zu fühlen. Winkt auch die Region ab, wäre die Stadt selbst an der Reihe. Was der Shuttleservice kosten würde, ist bislang unklar.

Die Arbeiten an den Bahnhofs-aufzügen starten laut Bahn am 25. Januar beziehungsweise am 15. Februar 2021 – fertig sein sollen die Aufzüge nach Angaben der Deutschen Bahn im Oktober 2021. Das Unternehmen tauscht momentan nach und nach zahlreiche Aufzüge an Bahnhöfen in der Umgebung aus, die allesamt zur Weltausstellung Expo 2000 modernisiert worden waren.

Von Christian Zett und Marita Scheffler