„Man kann nur dann etwas Vernünftiges entwickeln, wenn möglichst viele ins Boot geholt werden“ – das sei seine Philosophie, sagt Michael Krampe, Leiter der Berufsbildenden Schule Springe. Ende des Monats wird der 63-Jährige in den Ruhestand verabschiedet. Es ist viel passiert in den vergangenen zehn Jahren – einige Herausforderungen stehen aber auch noch an, sagt er.

Seit 2009 Schulleiter

Im Juni 2009 wechselte Krampe, der vorher Abteilungsleiter in der Handelslehranstalt Hameln war, als Schulleiter nach Springe. Seitdem gibt es etwa für jeden Bildungsgang zuständige Teams, die zum Teil selbstständig Entscheidungen treffen können, aber auch neue Ideen entwickeln. 2011 beschloss das Kultusministerium die Eigenverantwortlichkeit der Berufsschulen. „Das war am Anfang eine Riesenherausforderung und jede Menge Arbeit, aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben“, sagt Krampe mit einem Lachen. Die Schule ist selbst für den kompletten Personalbereich, also etwa Kündigungen oder Neueinstellungen, zuständig. „Das hat aus meiner Sicht nur Vorteile.“

Die Einrichtung in Springe ist immer weiter gewachsen, seit 2011 seien allein 60 neue Lehrer nach Springe gekommen, 140 sind es derzeit insgesamt. Und auch die Schülerzahlen steigen, während sie bundesweit an Berufsschulen meist sinken. Besonders gefragt sei der Beruf des Fachlageristen, aber auch der des Kältemechatronikers.

Flüchtlingskrise: Leitung muss Flexibilität beweisen

Immer wieder musste die Schulleitung aber auch ihre Flexibilität beweisen: Als 2015 zahlreiche Flüchtlinge nach Deutschland kamen, wurden sogenannte Sprint-Kurse eingerichtet, um Jugendlichen Deutsch beizubringen; dafür mussten zusätzliche Lehrer eingestellt werden. „Auch das war mit viel Arbeit verbunden, aber wir haben die Herausforderung angenommen.“ Und an weiteren mangelte es nicht. Vor einem Jahr durfte die BBS laut Vorgabe des Landes nur noch einen geringeren Teil ihrer Überschüsse für sich behalten, sodass einige Verträge von Vertretungslehrern nicht verlängert werden konnten. Die gute Nachricht: Mittlerweile hätten Schulen und Land eine Lösung gefunden, freut sich Krampe. Ab diesem Jahr soll es ein verlässliches Landesbudget geben. Etwa 350 000 Euro soll Springe bekommen.

Nachfolge entscheidet sich noch

„Ich wünsche mir für den Standort Springe, dass er so gefestigt bleibt, wie er jetzt ist“, sagt Krampe. Dessen Leitungsstelle wird Anika Hohls-Hellmann ab dem 1. Februar kommissarisch übernehmen. Es gebe auch schon zwei Bewerber für die permanente Nachfolge, eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Beide wären aus Krampes Sicht „sehr gut geeignet“.

Ganz aus dem Blick verlieren will Krampe die Schule nicht, auch wenn er sich jetzt auf seine Rente freut und viel Rad fahren und reisen will. Der bauliche Zustand der Schule bereitet ihm Bauchschmerzen. „Der wird zusehends schlechter.“ Ursprünglich sei ihm 2017 eine Generalsanierung zugesagt worden, die noch in weiter Ferne ist. „Auch wir haben hier undichte Dächer und sind energetisch auf dem Stand der 60er-Jahre.“ Zwar sei in Sachen Brandschutz viel passiert, am Zustand der Räume ändere das aber nichts. „Mein Wunsch ist daher, dass auch hier endlich Sanierungsmaßnahmen beginnen.“

Warten auf neue Sporthalle und WLAN

Dafür gehe es immerhin mit dem Neubau der Sporthalle voran; die alte Halle solle ab Juni abgerissen werden. Bislang sei das Vorhaben aber noch nicht von der Politik in Hannover beschlossen worden. Weitere Baustelle: „Wir warten dringend auf flächendeckendes WLAN, bislang haben wir das nur in einigen Bereichen.“ Da sieht Krampe die Region in der Pflicht, die Schulen zu unterstützen. „Bis jetzt ist da nicht viel passiert.“

Letzteres gilt nicht für die Pflegeausbildung: Der Bundestag hat entschieden, die Altenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer neuen Ausbildung mit einheitlichem Berufsabschluss als Pflegefachfrau oder -mann zusammenzuführen. Dafür müssten neue Unterrichtsinhalte entwickelt werden. „Doch für mich typisch an Berufsschulen: Man findet immer Lösungen.“

Das hat Krampe schon drei Wochen nach seinem ersten Arbeitstag festgestellt, als es im Juni 2009 am letzten Schultag vor den Ferien im Gebäude brannte. Auch wenn es nur ein Schwelbrand war, waren Räume wochenlang nicht nutzbar. Kurzerhand mietete die Schule ein Festzelt wie auf einem Schützenfest und baute es auf dem Parkplatz auf, um die Schüler zu unterrichten. „Das zeigt, dass wir viel pragmatischer an einiges rangehen“, sagt Krampe mit einem Lächeln.

Von Saskia Helmbrecht