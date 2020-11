Springe

Die BBS befanden sich in den vergangenen zwei Wochen in Szenario B. Das heißt: Nur die Hälfte der Schüler kommt jeweils zur Schule. „Die anderen könnten wir online zuschalten“, sagt die kommissarische Schulleiterin Anika Hohls-Hellmann. Die Schüler hätten die technischen Möglichkeiten. Die Schule nicht – es fehlt an schnellem Internet. Besserung ist erst zum nächsten Schuljahr in Sicht.

Auch Server stürzt ab

„Wenn wir mehr als zwei Videokonferenzen gleichzeitig haben, bricht das Netz zusammen“, sagt Hohls-Hellmann. „Wir bräuchten aber viel mehr.“ Nicht nur die Onlinetreffen würden dann nicht mehr funktionieren, auch der Schulserver IServ würde dann abstürzen. „Das ist natürlich ärgerlich, wenn da gerade jemand etwas hochladen will.“ Auf IServ werden etwa von Lehrern Aufgaben bereitgestellt und von Schülern Lösungen hochgeladen.

Apropos Lösung: Die hatte sich die Schulleiterin von dem neuen Glasfasernetz erhofft, das die Stadtwerke gerade zusammen mit dem Fernwärmenetz in Springe verlegt – zumal das Netz an der Kantstraße und Schulstraße direkt an der BBS vorbeiläuft.

Passiert ist – nichts

„Als wir gesehen haben, dass bei uns dafür die Straße aufgerissen wird, haben wir uns sofort an die Region gewendet“, sagt Hohls-Hellmann. Passiert ist in Sachen Anschluss bislang allerdings – nichts. Dabei hat die Region als Schulträger schon alles in die Wege geleitet und im Juli die Stadtwerke beauftragt, an der BBS einen Glasfaseranschluss einzurichten.

Einfache Erklärung

Die Umsetzung, so Regionssprecherin Tanja Schulz, sei allerdings „frühestens für Anfang Juli 2021 vorgesehen“. Die Erklärung für die lange Dauer bis zum Anschluss ist so überraschend wie einfach: Die Leitungen seien zwar verlegt, „aber die Glasfaser ist noch nicht drin“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Roxane Doppke. Zunächst würden nur die Kunststoffrohre verlegt. Erst wenn das Netz fertig sei, werde die Glasfaser „eingeblasen“. Die BBS muss also noch eine Weile ohne schnelles Internet auskommen.

