Alvesrode

„Wenn hier Leute gesessen hätten, hätte dieser Baumfrevel unter Umständen auch tödlich enden können“, sagt Landwirt Dieter Garve zu der in seinen Augen hinterlistigen und heimtückischen Art der Zerstörung der beiden Linden am Wirtschaftsweg Auf der Höhe. „Was sind das für Menschen, die an so einer Zerstörung ihre Freude haben?“, fragt sich der Landwirt. Aber diese Geschichte sollte von Anfang an erzählt werden.

Bäume als Schattenspender gepflanzt

Vor rund 25 Jahren hatten zwei Alvesroder Bürger, Zahnarzt Hermann Seebürger und Zimmermeister Günter Ludwig, die mittlerweile beide verstorben sind, eine Bank und zwei Linden gestiftet. Die Bank wurde auf der höchsten Stelle des Wirtschaftsweges Richtung Kaiserallee, etwa 150 Meter vom Friedhof entfernt, mit guter Rundumsicht aufgestellt und die beiden Bäume rechts und links daneben als Schattenspender gepflanzt. Verantwortlich für die Bäume ist heute der Realverband, dem auch der dort entlang führende Wirtschaftsweg gehört.

Bislang sind insgesamt fünf Anschläge auf die beiden Bäume verübt worden, so Garve. „Viermal hat man neue Linden gepflanzt“, erzählt der Landwirt „und immer wieder werden sie feige und heimtückisch zerstört.“ Jetzt sind eine Linde ganz abgesägt worden und die zweite stark beschädigt worden. Garve ist fassungslos über das hinterlistige Tun des Baumfrevlers oder der Baumfrevler.

„Was veranlasst ihn oder weitere Mittäter, den beiden Bäumen den Garaus zu machen?“, fragt er sich und zeigt auf einen angesägten Ast in der noch stehenden Linde. Der ist zu etwa zwei Dritteln angesägt und wird bald abbrechen, ist er sich sicher.

Sägeattacken der Baumfrevler sind bereits länger her

Die beiden Sägeattacken müssen schon vor etwas mehr als 14 Tagen stattgefunden haben. „Das haben wir gar nicht mitbekommen, denn wir saßen noch vor Kurzem mit anderen auf der Bank und hörten so ein ungewöhnliches Knarren, haben uns aber nichts dabei gedacht“, berichtet er etwas nachdenklich. „Nicht auszudenken, was uns hätte passieren können“, sagt er und zeigt auf die Stelle, wo bereits vor nicht ganz zehn Jahren der Baum schon mal abgesägt wurde.

Die Linde hatte aber eine große Widerstandskraft und trieb neu aus. Sie erreichte eine beachtliche Höhe. Sie wurde gepflegt und zu Beginn auch immer gewässert, da Linden normalerweise Lehmboden für ihr Wachstum brauchen.

Tiefes Wurzeln braucht Zeit

Auf dem Randstreifen liegt unter der Grasnarbe allerdings Schotter und es dauert, bis sich da tiefe Baumwurzeln bilden. Was nun passiert, darüber ist sich der Alvesroder Landwirt nicht sicher. Der abgesägte Baum ist bereits abtransportiert worden – und der zweite wird voraussichtlich ebenfalls gefällt werden müssen.

Von Reinhold Krause