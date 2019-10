Springe

Mit jeder neuen Baustelle kommt – irgendwann – neuer Ärger: Die Gewerbetreibenden in der Industriestraße müssen seit knapp zwei Tagen ohne Telefon und Internet auskommen – und kämpfen nicht nur mit zahlreichen Stromausfällen, sondern auch noch täglich mit neuen Umleitungen.

Seit Montagvormittag können das Fitnessstudio ProVita und die Fahrschule Janik weder telefonieren noch das Internet nutzen. Das ärgert sie natürlich – aber fast noch mehr wundern sich die Betreiber über fehlende Infos. „Das Problem ist hier die Kommunikation; wir müssen alles erfragen, niemand sagt uns Bescheid“, ärgert sich Malte Koch vom Fitnessstudio.

Kerzen in der Umkleidekabine

Während der Bauarbeiten wegen der Verlegung der Fernwärmeleitungen sei es immer wieder zu Stromausfällen gekommen – Fitnessgeräte und Sauna konnten in dieser Zeit nicht genutzt werden; in den Umkleiden wurden kurzerhand Kerzen angezündet, weil – logischerweise – auch kein Licht mehr da war, berichtet Koch.

Weil das Internet aktuell nicht funktioniert, musste das Team der Fahrschule Janik bereits eine Schulung absagen und die Teilnehmer wieder nach Hause schicken, ärgert sich Inhaber Hilmar Janik. Eine Brandschutztür sei wegen der Stromausfälle ebenfalls defekt und müsse nun repariert werden.

Ohnehin sei es täglich eine neue Überraschung, wie die Mitarbeiter und ihre Kunden die Einrichtungen überhaupt erreichen können. „Hinweise, wie man uns findet, gibt es nicht“, kritisiert Koch. Und weil sich die Verkehrsführung auch noch regelmäßig, teils sogar mehrmals am Tag, ändere, könne das den Besuchern nicht verlässlich mitgeteilt werden. „Da verliert man die Lust.“ Als etwa am Montag in der vergangenen Woche die ohnehin nur einspurige Jägerallee-Zufahrt gesperrt wurde und die Rathenaustraße noch nicht wieder befahrbar war, sei an der Industriestraße nichts mehr gegangen. Infos? Fehlanzeige. „Viele scheuen also den Weg zu uns.“

Hauptkritik ist der mangelnde Informationsfluss

Zu „abenteuerlichen“ Situation sei es gekommen, als sich gerade erst drei bis vier Wochen auf der einen befahrbaren Spur ständig Autos aus beiden Richtungen begegnet seien, berichtet Janik. „Zum Glück ist das wenigstens vorbei.“ Hauptkritikpunkt bleibe aber der mangelnde Informationsfluss. „Die Stadtwerke geben sich auch Mühe, dass wir unser Gelände noch erreichen können.“ Bei Änderungen oder Problemen sage die Baufirma vor Ort den Gewerbetreibenden aber nicht Bescheid. Außerdem müsse für Autofahrer deutlicher sein, wer wie zu erreichen ist.

„Die Gewerbetreibenden haben schon die Möglichkeit, mit Schildern auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Bernd Freimann vom städtischen Fachdienst Verkehr: „Wir als Behörde können nur die Vollsperrung anordnen, leider. Ich weiß, dass das nicht schön ist.“ Laut Freimann soll die Sperrung noch bis Ende des Monats andauern. Den Stadtwerken zufolge habe die Telekom zugesichert, dass Telefon und Internet seit Dienstag Nachmittag wieder funktionieren sollen. Mit „Hochdruck“ hätten sich die Stadtwerke bemüht, dass die Telekom die Störung schnell in den Griff bekommt, sagt Thomas Ogsoka. Sollte im „Eifer des Gefechts“ die Kommunikation gelitten haben, wolle er diese Bitte am selben Tag noch mal an die Tiefbaufirma weiterleiten.

Von Saskia Helmbrecht