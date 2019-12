Springe

Traditionell hauen die Fraktionschefs bei ihren Haushaltsreden so richtig auf den Putz: Da geht es um die Zukunft, um die vergangenen Entscheidungen und natürlich ums liebe Geld. Diesmal aber war alles anders. Alles drehte sich um die rund 400 Bürger, die in der Aula des OHG saßen. Und um ihr Anliegen, die Abschaffung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (WkB) – und der Haushalt selbst spielte fast nur noch eine Nebenrolle.

SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt machte aus seiner Haushaltsrede eine Lehrveranstaltung und nahm dazu in klassischer Dozenten-Manier sogar eine Power-Point-Präsentation zur Hilfe, um den Anwesenden zu erläutern, welche Folgen die Abschaffung der Beiträge für die Stadtfinanzen hätte. Doch auch mit Wkb sieht er das Stadtsäckel nicht unter einem guten Stern stehen: „Aktuell ist der Haushalt gut, in Zukunft wird es gefährlich, da ist ein Damoklesschwert, das über der Stadt schwebt.“ Eine Einnahmensteigerung hält Reinhardt für unrealistisch, die Ausgaben aber blieben konstant: „Wir gehen viele Probleme an, etwa die Kita-Versorgung, und auch das OHG ist in einem desolaten Zustand.“ Kurzum: Ohne Wkb sähe es noch düsterer aus für Springes finanzielle Zukunft.

Nikolay (CDU): „Mehrheitsentscheidungen müssen akzeptiert werden“

CDU-Fraktionschef Wilfred Nikolay nutzte seine Haushaltsrede, um mit einem in seinen Augen zunehmenden „Trend zu teilverzehrten Lügen und Populismus“ abzurechnen. „Das fällt seit Jahren bei vielen auf fruchtlosen Boden.“ Mit Blick auf die anwesenden Bürger sagte er, wer Mehrheitsentscheidungen nicht akzeptiere, „hebelt die Prinzipien der Demokratie aus“. Den Gebührengegnern bleibe der Klageweg offen, „Volkes Wille wird von der Rechtssprechung gesichert, das soll auch so bleiben“. Auch Nikolay stellte heraus, dass der Stadthaushalt ohne die wiederkehrenden Beiträge in Zukunft „deutlich im Minus“ wäre, weil die „Einnahmeprognosen nicht mehr so üppig wie in den letzten Jahren“ seien.

Thielmann-Dittert (Grüne) Positiv: Ein ausgeglichener Haushalt

Elke Thielmann-Dittert von den Grünen stellte zuerst das Positive heraus: „Glückwunsch! Schon wieder ein ausgeglichener Haushalt!“ Ein Lob richtete sie in erster Linie an die Adresse der Verwaltung. Aber auch die Ratskollegen bedachte sie mit einer Würdigung dafür, dass sie sich „angesichts eines winkenden Überschusses mit Wünschen zurückgehalten haben“. Sorgen bereitete Dittert insbesondere die Schuldenentwicklung: „Im kommenden Jahr werden sie den doppelten Betrag von 100 Millionen Euro erreicht haben. Das ist eine sehr steile Kurve!“ Sie erweiterte den Horizont der Diskussion durch die Frage, ob „unsere Kinder je die Möglichkeit haben, diesen Schuldenberg abbauen zu können“. Zugleich wünschte sie sich, dass die Politik künftig dem Thema „endlich eine größere Bedeutung“ beimessen würde. Teile ihrer Rede wurden vom anwesenden Publikum mit abwertenden Bemerkungen wie „Blablabla“ kommentiert – gerügt durch den Ratsvorsitzenden Christoph Rohr.

Lenz (FDP/FWS): Politik Totalversagen attestiert

Matthias Lenz bezeichnete für die Gruppe FDP/FWS das Jahr als „schwierig“ für die Bürger: „Geschäfte schließen in der Innenstadt, es werden Straßen gesperrt und aufgerissen.“ Der Politik attestierte er ein Totalversagen, der Bau der Grundschule Bennigsen und der IGS sei „viel zu teuer“, die große Koalition schaffe „immer neue Bürokratiemonster“ wie etwa die sogenannte Priori sei. Abschließend verlangte er von seinen Ratskollegen „ein bisschen mehr Demut und Respekt gegenüber den Springer Bürgern“. Für seine Rede erntete Lenz viel Applaus und sogar Jubel vom Publikum. Dem Haushalt stimmten FDP/FWS am Ende zu.

Ude Selent kritisierte für Die Linke, dass der Haushalt in seinen Augen einen Mangel an sozialer Gerechtigkeit aufweise. Selent bedauerte, dass die Quote für den Bau neuer Sozialwohnungen lediglich auf 10 Prozent festgelegt worden ist. Er hätte sich mehr gewünscht, weshalb er den Haushalt für Die Linke ablehnte.

Lampe (parteilos): Zu wenig Sozialwohnungen ausgewiesen

Auch Uwe Lampe rügte, dass das Thema sozialer Wohnungsbau „nur halbherzig angepackt“ werde, 10 Prozent aller neuen Wohnungen als Sozialwohnungen auszuweisen, sei „zu wenig“. Mit Blick auf die WkB habe er „das Bauchgefühl“, dass CDU und SPD an den Gebühren festhielten, weil sich Bürgermeister Christian Springfeld bereits gegen diese ausgesprochen habe. Er vermutete, dass das Festhalten an den Gebühren „nicht zu einem besseren Klima in der Stadt“ beitragen werde. „Ich lehne das, was wir hier an Zahlen vorliegen haben, ab“, fasste Lampe, der Mitglied keiner Partei ist, seine Ablehnung des Haushaltsplanentwurfs in Worte.

Wolfram Bednarski (AfD) erkannte an, dass die große Koalition „die Ausgaben nicht ausgeweitet“ habe. Für seine Partei stimmte er dem Haushaltentwurf deshalb zu – mit Blick auf die WkB forderte er aber, dass diese abgeschafft werden. In seinen Augen zählt der Straßenbau zur öffentlichen Daseinsvorsorge und sollte deshalb von der Gemeinde gestemmt werden. Am Ende wurde der Haushalt mit Mehrheit von CDU und SPD auf den Weg gebracht – mit den wiederkehrenden Beiträgen.

Von Ralf T. Mischer