Alvesrode

Da war richtig was los: 4900 Besucher zählte das Team von Thomas Hennig beim Kürbisfest im Wisentgehege am Sonntag. „So viele erreichen wir sonst nur beim Hubertusfest“, frohlockte Hennig. Dann allerdings ist für die Besuchermassen eigens ein Ordnungsdienst eingeteilt – und es gibt durch die Einbahnstraßenregelung mehr Stellplätze. Eine geänderte Verkehrsführung und einen Ordnungsdienst gab es am Wochenende jedoch nicht. So nimmt es nicht wunder, dass Parker auch auf Forst- und Waldwegen standen. „Es wurde ziemlich Kraut und Rüben geparkt“, räumt Hennig ein. Nimmt es aber gelassen: Irgendwo müssen die Besucher ja hin.

Renner kurz vorm Hubertustag

Schon weit vor Beginn der Veranstaltung waren die Parkplätze bis zur Landstraße zwischen Springe und Eldagsen rappelvoll. Lange Schlangen rechts und links an den Kassen und alles wegen einer beliebten Herbstfrucht, dem Kürbis. Der Kürbis-Sonntag zwischen Wisent, Elch und Damwild gestaltet sich immer mehr zu einem Herbstrenner – und das kurz vorm Hubertustag. Kinderwagen schiebende Eltern, Erwachsene und Kinder aller Altersgruppen hatten nur ein Ziel vor Augen: das Gelände vor dem Wolfsgehege.

Hinter der Kinderschminkstation und der beliebten Hüpfburg leuchteten die orangefarbenen Schnitzkürbisse schon von Weitem gut sichtbar durch das sich langsam verfärbende Grün der Bäume. „Etwa 500 Kürbisse aller Größen haben wir wieder angeliefert“, erzählte Maren Jänsch vom Eldagser Hoflieferanten. Hoch auf dem Anhänger gestapelt und auf den Brettern der Pyramide lagen sie und warteten auf ihre Abnehmer. Es dauerte nicht lange, und die ersten Exemplare waren auf den Tischen. Mit Messer und Eislöffel ausgestattet machten sich Kinder und deren Eltern über die orangefarbenen Herbstfrüchte her.

asa

Zackig oder einfach rund um den Stiel schnitten sie am oberen Teil der Frucht einen Deckel ab und höhlten den Kürbis mit dem Eisportionierer aus. Zum Schluss noch eine gruselige Fratze geschnitzt – und das Kunstwerk war fertig.

Erstmals hat der Veranstalter ein Familien-Kürbis-Schnitzwettbewerb veranstaltet. Den Herstellern der drei der schönsten und besten Kunstwerke winkten tolle Sachpreise. Dass ein Kürbis nicht nur zum Schnitzen zu gebrauchen ist, zeigte zudem eine vielfältige kulinarische Palette an Kürbisgerichten.

Suppe, Waffeln oder Marmelade und sogar Sekt lassen sich aus der Herbstfrucht herstellen. Von der Vielseitigkeit möglicher Weiterverarbeitungsformen konnten sich die Besucher am Imbissstand überzeugen. Viele Mitmachaktionen wie Kinderliedersingen und Basteln von Tierkronen bei Silke Remme oder das Herstellen von herbstlichen Kränze aus Naturmaterialien gab es zu entdecken und auszubrobieren. Wer nicht selbst aktiv wderden wollten, konnten auch einfach nur dem Geschichtenerzähler Bollmann lauschen.

Zudem konnten sich die Besucher an vielen Stände über Nachhaltigkeit in der Produktion von Fleisch, Seifen und Kräutern informieren.

Von Reinhold Krause