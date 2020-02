Springe

Eingeladen waren bei dieser zweiten Auflage eines Empfangs unter anderem Vertreter aus Rat und Verwaltung, Vereinen, Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, den Kirchen, Banken und den Stadtwerken. Ein besonderer Fokus lag diesmal auf den Bildungseinrichtungen; gekommen waren deshalb viele Leiter von Springer Schulen und Kindergärten.

Jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt zu setzen sei eine gute Entscheidung, lobte Bürgermeister Christian Springfeld das Veranstaltungskonzept. Bei der Premiere hatte der Fokus auf der Springer Ärzteschaft gelegen. Auch Springfeld forderte die Gäste auf, miteinander ins Gespräch zu kommen. „So viele Gelegenheiten, so bunt gemischt an runden Tischen zusammenzukommen, haben wir selten.“

Zuvor aber nutzten auch andere Gäste die Möglichkeit eines Grußwortes. Springes Gleichstellungsbeauftragte Lena Rödiger etwa berichtete – aus der Perspektive eines Bürosofas – von den harten Seiten des sozialen Lebens in Springe, von Diskriminierung und Trennung. Sie blickte auch auf die Frauenberatungsstelle, die Springe bekommt. „Damit wird etwas Großartiges und Notwendiges geschaffen“, sagte sie.

Dass es sich in Springe überwiegend gut und sicher leben lässt, dafür sorge – neben der Polizei – auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk, sagte der Leiter des Polizeikommissariats, Christian Krone.

Über die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Schulen und den Kindergärten freute sich Krones Kollege, der Kontaktbeamte Jens Günther. Als Vertreter einer Bildungseinrichtung ergriff Paul Simons das Wort. Der Vorsitzende des Landheimvereins beschrieb sein Haus als „lebendige Zukunftswerkstatt“ und wünschte den Gästen ein „gesundes und nachhaltiges Jahr 2020“.

Nicht nur für die Grundbedürfnisse Wärme, Wasser und Licht seien die Springer Stadtwerke zuständig, machte dessen Geschäftsführer Marcus Diekmann deutlich. Sein Mitarbeiterteam kümmere sich in persönlichen Kundengesprächen auch um die sozialen Bedürfnisse der Menschen.

Freuen kann sich auch der Förderverein der Grundschule Am Ebersberg. Denn alle Spenden, die während des Neujahrsempfangs flossen, kamen in ein Häuschen aus Pappmaschee, das die Schüler gebastelt hatten. „Die Schüler unterstützen regelmäßig unsere Müllsammelaktion“, erinnerte Ortsbürgermeister Friedrich an das Engagement dieser jungen Springer für ihre Stadt und die Umwelt.

Außerdem ehrte Karl-Heinz Friedrich Bürger, die sich um den Ort besonders verdient gemacht haben. Unter ihnen waren Springes Nachtwächter Gerhard Mestwerdt , der WIR-Vorsitzende Wilko Struckmann , der Mitbegründer der Fahrradwerkstatt Werner Rothe, der Malermeister Erik Haake, der sich um die Veranstaltungsschilder an den Ortseingängen kümmert, sowie der Investor für das geplante Gesundheitshaus, Stefan Rehse.

Von Anne Brinkmann-Thies